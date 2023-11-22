Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:50

Published Сегодня, 19:50

Modified Сегодня, 19:55

Updated Сегодня, 19:55

Что можно делать 23 ноября — в день Родиона и Ераста, Родиона Ледолома

22 ноября 2023, 19:50
23 ноября в православных храмах празднуют память учеников и последователей святого Павла — апостолов Родиона и Ераста. В народном календаре они также известны как Родион и Ераст, а Родиону также дано прозвище «Ледолом». По старому стилю дата этого праздника приходится на 10 ноября.

Журналисты Общественной службы новостей узнали о том, что можно и нельзя делать 23 ноября 2023 года, в день празднования Родиона и Ераста, или другими словами — Родиона Ледолома.

В этот день крестьяне обычно приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения. Затем этот хлеб и соль следовало отдать скотине, чтобы животные были здоровы. Эта традиция была настолько уважаема, что при покупке коровы покупатель мог потребовать у продавца предоставить кусок хлеба, освященного в честь Родиона и Ераста.

Кроме того, существовали и другие поверья и запреты, связанные с этой датой, которые наши предки старались соблюдать.

В этот день старались не выходить из дома.

Это неблагоприятный день для путешествий и дальних поездок. Лучше перенести запланированные события на другую дату.

Сегодняшний день не подходит для начала новых дел — они могут принести проблемы.

Не рекомендуется брать или давать взаймы деньги в день Родиона и Ераста.

В этот день запрещено ссориться, скандалить, поддерживать негативные мысли и оспаривать что-либо на громких тонах. В противном случае конфликт может затянуться надолго.

В то же время есть некоторые действия, которые можно совершать в день Родиона и Ераста, или Родиона Ледолома.

Женщины, по традиции, вставали пораньше, чтобы испечь хлеб и отнести его в церковь вместе с солью. Половину освященного хлеба они давали домашним животным, чтобы те были здоровы всю зиму, а вторую половину оставляли в укромном месте на случай болезни скота.

Также было обычно делиться с другими людьми, с которыми сложились плохие отношения, освященной солью и хлебом, полученными в церкви. Считалось, что это может помочь в налаживании отношений.

23 ноября (10 ноября по старому стилю) охотники отправлялись на промысел. Рыболовы ждали, когда на водоеме образуется крепкий лед вместо тонкой корки, и только после этого они выходили на рыбалку.

В этот день также особое внимание уделялось помощи путникам и нищим. Люди делились с ними едой и вещами.

Подпишитесь
Могут и поменять. Новых министров Омской области приняли на службу только на один год
Сегодня, 09:16
Панические атаки и головокружения. Омичей предупредили о магнитных бурях в декабре
Сегодня, 06:47
Депутаты Омского городского Совета одобрили бюджет на 2024 год
Сегодня, 06:22
Необычные гости. По центру Тары решила прогуляться лиса
Сегодня, 09:14
Кравец рассказал, когда вратарь Павел Хомченко появится в воротах омского «Авангарда»
Вчера, 18:45
Продолжительно болел. Скончался ветеран омского УФСИН Константин Сенокосов
Сегодня, 06:23