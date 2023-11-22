Что можно делать 23 ноября — в день Родиона и Ераста, Родиона Ледолома

В этот день крестьяне обычно приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения. Затем этот хлеб и соль следовало отдать скотине, чтобы животные были здоровы. Эта традиция была настолько уважаема, что при покупке коровы покупатель мог потребовать у продавца предоставить кусок хлеба, освященного в честь Родиона и Ераста.