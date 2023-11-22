Что можно делать 23 ноября — в день Родиона и Ераста, Родиона Ледолома

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
Modified Сегодня, 19:55
Updated Сегодня, 19:55
Журналисты Общественной службы новостей узнали о том, что можно и нельзя делать 23 ноября 2023 года, в день празднования Родиона и Ераста, или другими словами — Родиона Ледолома.
В этот день крестьяне обычно приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения. Затем этот хлеб и соль следовало отдать скотине, чтобы животные были здоровы. Эта традиция была настолько уважаема, что при покупке коровы покупатель мог потребовать у продавца предоставить кусок хлеба, освященного в честь Родиона и Ераста.
Кроме того, существовали и другие поверья и запреты, связанные с этой датой, которые наши предки старались соблюдать.
В этот день старались не выходить из дома.
Это неблагоприятный день для путешествий и дальних поездок. Лучше перенести запланированные события на другую дату.
Сегодняшний день не подходит для начала новых дел — они могут принести проблемы.
Не рекомендуется брать или давать взаймы деньги в день Родиона и Ераста.
В этот день запрещено ссориться, скандалить, поддерживать негативные мысли и оспаривать что-либо на громких тонах. В противном случае конфликт может затянуться надолго.
В то же время есть некоторые действия, которые можно совершать в день Родиона и Ераста, или Родиона Ледолома.
Женщины, по традиции, вставали пораньше, чтобы испечь хлеб и отнести его в церковь вместе с солью. Половину освященного хлеба они давали домашним животным, чтобы те были здоровы всю зиму, а вторую половину оставляли в укромном месте на случай болезни скота.
Также было обычно делиться с другими людьми, с которыми сложились плохие отношения, освященной солью и хлебом, полученными в церкви. Считалось, что это может помочь в налаживании отношений.
23 ноября (10 ноября по старому стилю) охотники отправлялись на промысел. Рыболовы ждали, когда на водоеме образуется крепкий лед вместо тонкой корки, и только после этого они выходили на рыбалку.
В этот день также особое внимание уделялось помощи путникам и нищим. Люди делились с ними едой и вещами.