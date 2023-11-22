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Бывший руководитель УМВД РФ по Амурской области осужден на 4 года колонии

22 ноября 2023, 08:11
Николай Аксенов, бывший руководитель УМВД РФ в Амурской области, и Михаил Робканов, экс-начальник тыла, направлены в колонию после признания их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

По сведениям Благовещенского горсуда, на реконструкцию здания РОВД в селе Екатеринославка и строительство здания МО МВД России «Октябрьский» выделили более 132 млн рублей из федерального бюджета. Однако была освоена только часть этих средств, а стоимость невыполненных работ превысила 39,6 млн рублей. Также одно из зданий было построено незаконно, пишет ФедералПресс.

Затем Аксенов помог семье Робканова найти квартиру в Благовещенске площадью 143,4 квадратных метра. Мужчина арендовал ее на пять лет. Позже, когда владелец решил продать недвижимость, Аксенов снова предложил свою помощь и подписал обращение о выделении 5,9 млн рублей на приобретение служебного жилья. Таким образом, Робканов приобрел недвижимость за счет федеральных средств.

Аксенову было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима и запрета на занимание должностей в государственной службе на протяжении двух лет. Робканов получил пять лет колонии и трехлетний запрет на работу в государственной службе. Кроме того, ему было лишено звания полковника внутренней службы.

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