Бывший руководитель УМВД РФ по Амурской области осужден на 4 года колонии

Аксенову было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима и запрета на занимание должностей в государственной службе на протяжении двух лет. Робканов получил пять лет колонии и трехлетний запрет на работу в государственной службе. Кроме того, ему было лишено звания полковника внутренней службы.