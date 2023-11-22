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Андрей Воробьев и Владимир Мединский открыли памятник Василию Татищеву в Подмосковье

Андрей Воробьев и Владимир Мединский открыли памятник Василию Татищеву в Подмосковье

22 ноября 2023, 09:35
Фото: 1MI
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев и помощник президента Владимир Мединский открыли памятник Василию Татищеву в Подмосковье, который основал такие города, как Екатеринбург, Пермь и Ставрополь-на-Волге.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев и помощник президента Владимир Мединский совместно открыли памятник Василию Татищеву на территории усадьбы «Болдино» под Солнечногорском.

Воробьев выразил благодарность историкам и архитекторам, а также гостям из Екатеринбурга за их участие в мероприятии. Он подчеркнул, что Василий Татищев был великим человеком, который оставил свой след в развитии города, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Скульптор Валерия Малышева создала памятник, на котором запечатлено изображение Татищева в период его творческого расцвета. Работа была установлена на территории сквера усадьбы «Болдино» при участии Российского военно-исторического общества. Рядом с памятником также появилась всепогодная уличная библиотека.

Мединский отметил, что благодаря сотрудничеству губернатора Воробьева, Министерства культуры и военно-исторического общества, местность вокруг памятника будет восстановлена. Он пообещал, что через два с половиной года это место претерпит такие перемены, что его будет трудно узнать.

На церемонии присутствовала правнучка Василия Татищева, Марианна Дмитриевна, которая выразила надежду на продолжение работ по преобразованию данной территории.

Важно отметить, что Василий Татищев основал несколько городов, включая Екатеринбург, Пермь и Ставрополь-на-Волге (ныне Тольятти). Он провел последние годы своей жизни в усадьбе «Болдино» под Солнечногорском.

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