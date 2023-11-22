Андрей Воробьев и Владимир Мединский открыли памятник Василию Татищеву в Подмосковье

Мединский отметил, что благодаря сотрудничеству губернатора Воробьева, Министерства культуры и военно-исторического общества, местность вокруг памятника будет восстановлена. Он пообещал, что через два с половиной года это место претерпит такие перемены, что его будет трудно узнать.