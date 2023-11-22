Адвокат рассказал, смогут ли россияне защитить себя при покупке онлайн-курсов

Кроме того, существует и такое явление, как «потребительские террористы», которые намеренно используют услугу и затем пытаются вернуть деньги и получить компенсацию. Адвокат отметил, что многие клиенты ожидают, что тренер сделает все за них без их участия. Пока на рынке нет четких правовых стандартов, но со временем будет разработана практика, которая защитит как покупателя, так и продавца.