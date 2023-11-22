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Адвокат рассказал, смогут ли россияне защитить себя при покупке онлайн-курсов

22 ноября 2023, 19:56
Адвокат Александр Карабанов выразил мнение, что принятие законопроекта, который будет требовать возврата денег за некачественные услуги онлайн-курсов и тренингов, может вызвать ряд спорных ситуаций.

Предлагается дать гражданам право требовать возврат средств за информационно-консультационные услуги онлайн-коучей. В пояснительной записке к законопроекту указано, что эти услуги часто представляются как образовательные, хотя на самом деле они являются договорами об информационно-консультационных услугах и не подпадают под закон об образовании. Об этом эксперт рассказал Общественной службе новостей.

Ожидается, что принятие поправок будет стимулировать повышение качества продуктов и убережет честные образовательные платформы от нечестной конкуренции. Однако определение качества таких онлайн-курсов может быть сложным, так как возникнут вопросы о том, были ли услуги ненадлежащего качества или покупатель не справился с программой.

Кроме того, существует и такое явление, как «потребительские террористы», которые намеренно используют услугу и затем пытаются вернуть деньги и получить компенсацию. Адвокат отметил, что многие клиенты ожидают, что тренер сделает все за них без их участия. Пока на рынке нет четких правовых стандартов, но со временем будет разработана практика, которая защитит как покупателя, так и продавца.

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