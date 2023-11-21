Жидкие обои: на что обратить внимание при выборе

Posted Сегодня, 21:49
Published Сегодня, 21:49
Modified Сегодня, 21:56
Updated Сегодня, 21:56
Жидкие обои — это материал для финишной отделки, который объединяет свойства декоративной штукатурки, краски и бумажных обоев. По структуре они напоминают светлые опилки, а окончательное покрытие создает приятную на ощупь поверхность, похожую на «шелковую штукатурку». Об этом пишет Общественная служба новостей
В состав жидких обоев могут входить слюда, красители, хлопковые или целлюлозные волокна, золотые нити, антигрибковые материалы, пластификаторы и клей.
Существуют различные виды жидких обоев: Целлюлозные обои, которые производятся на основе целлюлозных нитей. Они также содержат слюду, хлопок, гипс, клей и декоративные добавки. Основное преимущество целлюлозных обоев — их эффективная теплоизоляция, что делает их идеальным выбором для детской комнаты. Целлюлозные обои могут иметь фактурную или однородную текстуру в зависимости от размера частиц.
Шелковые обои содержат волокнистые шелковые пряди, которые могут быть натуральными или синтетическими. Этот тип обоев придает помещению блестящий, бархатистый и приятный на ощупь вид. Шелковые обои также хорошо сочетаются с другими видами обоев.
Целлюлозно-шелковые обои объединяют целлюлозные нити с шелковыми волокнами. Шелк в данном случае используется исключительно для декоративных целей, а по эксплуатационным свойствам эти обои ближе к целлюлозным.
Хлопковые обои производятся из хлопчатобумажных волокон с добавлением декоративных компонентов, улучшающих их эксплуатационные характеристики. Это позволяет получить поверхность, похожую на ткань, устойчивую к влаге. Однако, такие обои уязвимы перед ультрафиолетовым излучением и механическими воздействиями.
Выбор цвета жидких обоев зависит от назначения помещения. Для офиса лучше выбрать однотонный вариант, для маленькой спальни — светлые и спокойные оттенки, а для большой комнаты можно использовать яркие цвета. Если вы хотите экспериментировать с фактурой или цветом, то выбирайте обои, которые позволяют самостоятельно подбирать оттенок и структуру.
Цена также играет роль при выборе жидких обоев. Французские обои имеют высокое качество, но и соответствующую цену. Турецкие обои стоят дешевле, но их качество не уступает французским. Судя по отзывам, даже дешевые российские обои хорошо справляются со своими задачами.
Чтобы сохранить первоначальный вид жидких обоев как можно дольше, следуйте следующим рекомендациям по уходу. После нанесения обоев и их высыхания покройте поверхность дополнительным слоем прозрачного лака. Тогда вы сможете использовать влажную уборку.
Убирайте пыль с обоев каждые 3-4 недели с помощью пылесоса или влажной тряпки. Можно также использовать намагниченную щетку для снятия пыли.
Если на обоях есть небольшие загрязнения, их можно удалить простым канцелярским ластиком. В случае сильного загрязнения смочите его водой и удалите ножом или шпателем, затем обработайте поверхность грунтовкой и нанесите свежий слой обоев.
Если на поверхности обоев появилась ржавчина, найдите место, где материал контактирует с металлическими элементами, и изолируйте их краской. Затем восстановите поврежденную поверхность.