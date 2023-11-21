Жидкие обои: на что обратить внимание при выборе

Выбор цвета жидких обоев зависит от назначения помещения. Для офиса лучше выбрать однотонный вариант, для маленькой спальни — светлые и спокойные оттенки, а для большой комнаты можно использовать яркие цвета. Если вы хотите экспериментировать с фактурой или цветом, то выбирайте обои, которые позволяют самостоятельно подбирать оттенок и структуру.