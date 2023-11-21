Затопленные подвалы, гонконгский грипп и шутки климата. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Новость №1. В Омске завели уголовное дело из-за затопленных подвалов в новостройках
В омском СК завели уголовное дело по статье «халатность» из-за затопленных подвалов в жилых домах. Следователи выяснили, что в микрорайоне «Чередовый» застройщик возвел четыре многоквартирных дома, но не поставил их канализационные системы на баланс города и они несколько лет не обслуживались. В результате, в июле 2023 года подвалы в новостройках начало топить отходами. Сейчас по этому факту проводится проверка, в адрес «Водоканала» и мэрии направлены требования об устранении нарушений и проведении ремонта.
Новость №2. В Омской области начал распространяться гонконгский грипп
В региональном Роспотребнадзоре рассказали об учащении случаев ОРВИ среди омичей, за неделю их количество возросло на 3,6%. Кроме того, на территории региона начал активно распространяться гонконгский грипп (А/H3N2). Доля находок составила 2,4%. Особенных признаков заболевания этим видом гриппа нет, часто у пациентов появляется ломота в теле, слабость, головные боли, высокая температура, боли в мышцах. Также может возникать першение в горле и сухой кашель. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют своевременно обращаться к врачу при недомогании и не переносить болезнь «на ногах».
Новость №3. Омичам рассказали об очередном изменении погоды
После нескольких дней холодов и метелей в регион снова вернется плюсовая температура и мокрый снег. Соответствующие данные опубликовали на сайте Обь-Иртышского УГМС. Так, завтра, 22 ноября, станет значительно теплее. Температура воздуха днем повысится до 0…-5 градусов, а ночью составит от -5 до -10 градусов, в некоторых районах области возможны незначительные осадки и гололед. На следующий день, 23 ноября, воздух прогреется еще сильнее — до -3…+2, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Полный прогноз погоды на три дня читайте в материале.