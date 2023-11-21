Затопленные подвалы, гонконгский грипп и шутки климата. Омск сегодня

В омском СК завели уголовное дело по статье «халатность» из-за затопленных подвалов в жилых домах. Следователи выяснили, что в микрорайоне «Чередовый» застройщик возвел четыре многоквартирных дома, но не поставил их канализационные системы на баланс города и они несколько лет не обслуживались. В результате, в июле 2023 года подвалы в новостройках начало топить отходами. Сейчас по этому факту проводится проверка, в адрес «Водоканала» и мэрии направлены требования об устранении нарушений и проведении ремонта.