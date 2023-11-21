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Зарплата до 52 тысяч. В омском минфине требуются консультанты и эксперты

21 ноября 2023, 02:45
Фото: Город55
Иллюстрация

В минфине Омской области ищут консультантов и экспертов на зарплату до 52 тысяч

В ведомстве формируют кадровый резерв. Резюме принимают в течение трех недель.

Минфин Омской области сегодня, 21 ноября, опубликовал свежие вакансии. В ведомстве формируют кадровый резерв. Вакантные места открыты в департаментах бюджетной политики, отраслей национальной экономики, социально-культурной политики.

Соискателям необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы. Специалистам-экспертам старшей группы должностей обещают зарплату от 31 400 до 43 100 рублей, а ведущим специалистам — от 44 600 до 59 200 рублей. Резюме от кандидатов принимают в течение трех недель.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске ищут первого заместителя главы Советского округа на зарплату до 74 тысяч рублей. В настоящее время окружной администрацией руководит Сергей Финашин. У него три заместителя: Алена Клыкова, Елена Мартынова и Светлана Олифер.

Зарплата до 74 тысяч. В Советском округе Омска требуется замглавы администрации
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#Омск#Зарплата#Минфин#Кадровый резерв#Высшее образование#Вакансии#Евгений Игишев#Резюме
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