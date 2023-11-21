Зарплата до 52 тысяч. В омском минфине требуются консультанты и эксперты

Ранее Город55 сообщал, что в Омске ищут первого заместителя главы Советского округа на зарплату до 74 тысяч рублей. В настоящее время окружной администрацией руководит Сергей Финашин. У него три заместителя: Алена Клыкова, Елена Мартынова и Светлана Олифер.