Зарплата до 52 тысяч. В омском минфине требуются консультанты и эксперты

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Минфин Омской области сегодня, 21 ноября, опубликовал свежие вакансии. В ведомстве формируют кадровый резерв. Вакантные места открыты в департаментах бюджетной политики, отраслей национальной экономики, социально-культурной политики.
Соискателям необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы. Специалистам-экспертам старшей группы должностей обещают зарплату от 31 400 до 43 100 рублей, а ведущим специалистам — от 44 600 до 59 200 рублей. Резюме от кандидатов принимают в течение трех недель.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске ищут первого заместителя главы Советского округа на зарплату до 74 тысяч рублей. В настоящее время окружной администрацией руководит Сергей Финашин. У него три заместителя: Алена Клыкова, Елена Мартынова и Светлана Олифер.