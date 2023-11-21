Запреты и поверья в Михайлов день — 21 ноября

Posted Сегодня, 21:35
Published Сегодня, 21:35
Modified Сегодня, 21:39
Updated Сегодня, 21:39
Общественная служба новостей узнала, что можно и чего нельзя делать 21 ноября.
Наши предки прозвали день Михайловым по причине того, что обычно сегодня случалась небольшая оттепель и оттаивал снег. По дорогам появлялась грязь, которую называли Михайловскими грязями. Люди говорили: «Если Михаил загородил путь, не жди его до зимнего Николы». Также вместо потепления можно было наблюдать довольно сильные морозы, о которых говорили по-другому: «Михаил создает лед».
Помимо этого, дата была связана и с другими верованиями и запретами, которые наши предки старались соблюдать.
Сегодня не следует ссориться, спорить, говорить о ком-то в отрицательном ключе и быть в плохом настроении. Иначе возможна цепь проблем.
В Михайлов день категорически запрещается заниматься работой, даже самыми простыми делами. Особенно не рекомендуется заниматься подработкой или основной работой. Наши предки считали, что таким образом небесные силы могут наказать за жадность и алчность.
В Михайлов день не нужно мыть голову, лучше перенести процедуру на другое время. Полагается, что это может лишить человека ясного ума и ясных мыслей.
Оставаться в одиночестве в этот день — не лучшая идея. В противном случае придется самому справляться со всеми проблемами и несчастьями.
В Михайлов день избегайте любых режущих и колющих предметов. Они могут причинить вред человеку. Старики говорили, что любая травма или порез могут укоротить жизнь в эту дату.
Женщинам не рекомендуется заниматься рукоделием и шитьем сегодня — это может привести к проблемам.
Важно провести день в компании друзей и родственников. На стол следует поставить множество разных угощений: жареное мясо, горячие пироги, домашнее пиво. В Руси говорили, что гостеприимство поможет наладить отношения с людьми, окажет поддержку и принесет удачу в будущем.
Этот день благоприятен для бракосочетания.