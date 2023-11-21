Запреты и поверья в Михайлов день — 21 ноября

Наши предки прозвали день Михайловым по причине того, что обычно сегодня случалась небольшая оттепель и оттаивал снег. По дорогам появлялась грязь, которую называли Михайловскими грязями. Люди говорили: «Если Михаил загородил путь, не жди его до зимнего Николы». Также вместо потепления можно было наблюдать довольно сильные морозы, о которых говорили по-другому: «Михаил создает лед».