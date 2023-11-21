Заместителю мэра Омска Юрию Казакову расширили полномочия

Напомним: Юрий Казаков стал восьмым по счету заместителем мэра полтора месяца назад, в начале октября. Он руководит аппаратом мэра с прошлой зимы, а до этого был заместителем управляющего делами администрации города. Теперь аппаратный вес чиновника продолжает увеличиваться.