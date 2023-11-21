Заместителю мэра Омска Юрию Казакову расширили полномочия

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Мэр Омска Сергей Шелест в последние дни подписал ряд распоряжений о перераспределении полномочий между высокопоставленными сотрудниками городской администрации. В частности, одно из его постановлений вносит изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.
— Исключить из состава комиссии Девяткову Елену Николаевну, Махиню Дмитрия Александровича, Самотуга Татьяну Анатольевну, — говорится в документе.
Этим же постановлением в состав комиссии вводятся вице-мэры Евгений Романин (директор депимущества) и Юрий Казаков (руководитель аппарата мэра). Казаков стал главой комиссии, сменив в этом качестве директора юридического департамента Олега Баланова.
Еще одно постановление мэра касается того же заместителя: Юрию Казакову поручается «участвовать в работе комитетов Омского городского Совета при рассмотрении вопросов информатизации и телекоммуникаций, обеспечения информационной безопасности в органах местного самоуправления города Омска».
Напомним: Юрий Казаков стал восьмым по счету заместителем мэра полтора месяца назад, в начале октября. Он руководит аппаратом мэра с прошлой зимы, а до этого был заместителем управляющего делами администрации города. Теперь аппаратный вес чиновника продолжает увеличиваться.