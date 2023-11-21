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Заместителю мэра Омска Юрию Казакову расширили полномочия

Заместителю мэра Омска Юрию Казакову расширили полномочия

21 ноября 2023, 09:38
Фото: Город55
Чиновник возглавил служебную комиссию и получал право участвовать в работе Горсовета при обсуждении определенных вопросов.

Мэр Омска Сергей Шелест в последние дни подписал ряд распоряжений о перераспределении полномочий между высокопоставленными сотрудниками городской администрации. В частности, одно из его постановлений вносит изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.

— Исключить из состава комиссии Девяткову Елену Николаевну, Махиню Дмитрия Александровича, Самотуга Татьяну Анатольевну, — говорится в документе.

Этим же постановлением в состав комиссии вводятся вице-мэры Евгений Романин (директор депимущества) и Юрий Казаков (руководитель аппарата мэра). Казаков стал главой комиссии, сменив в этом качестве директора юридического департамента Олега Баланова.

Еще одно постановление мэра касается того же заместителя: Юрию Казакову поручается «участвовать в работе комитетов Омского городского Совета при рассмотрении вопросов информатизации и телекоммуникаций, обеспечения информационной безопасности в органах местного самоуправления города Омска».

Напомним: Юрий Казаков стал восьмым по счету заместителем мэра полтора месяца назад, в начале октября. Он руководит аппаратом мэра с прошлой зимы, а до этого был заместителем управляющего делами администрации города. Теперь аппаратный вес чиновника продолжает увеличиваться.

Официально: Казаков с завтрашнего дня будет заместителем мэра Омска Шелеста
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#Политика#Мэрия#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Юрий Казаков
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