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Омичка Елена Петрохалкина прошла кастинг на кулинарное шоу «Битва шефов»

«Я пришла за победой». Омичка прошла кастинг на шоу «Битва шефов»

21 ноября 2023, 05:56
Фото: Телеканал Пятница

Омичка Елена Петрохалкина прошла кастинг на кулинарное шоу «Битва шефов»

Ранее повар уже участвовала в другом проекте с Константином Ивлевым — «Адская кухня».

Омичка Елена Петрохалкина прошла кастинг в кулинарное шоу «Битва шефов» с Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым. Выпуск вышел вчера, 20 ноября, на телеканале «Пятница».

«Два года назад моя жизнь кардинально изменилась после телепроекта „Адская кухня“. У меня своя кулинарная студия, где я преподаю. За два года провела больше тысячи мастер-классов. Я принесла котлетки из северных рыб. Это муксун и щука с копченой сметаной и щучьей икрой и пюрешкой», — рассказала Елена.

Суть шоу заключается в том, что работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд наставники будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Оба шеф-повара, Константин Ивлев и Ренат Агзамов, сказали омичке «да». Своим наставником Елена Петрохалкина выбрала Ивлева, так как знает его по проекту «Адская кухня».

«Я пришла за победой. Считаю, что я лучшая», — заключила Елена.

Выпуск с омичкой можно посмотреть на официальном канале «Битвы шефов».

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#Общество#Шеф-повар#Омичка#Рыба#Телеканал#Пятница#Поединок#Евгений Игишев
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