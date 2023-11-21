«Я пришла за победой». Омичка прошла кастинг на шоу «Битва шефов»

Суть шоу заключается в том, что работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд наставники будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.