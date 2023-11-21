«Я пришла за победой». Омичка прошла кастинг на шоу «Битва шефов»

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
Омичка Елена Петрохалкина прошла кастинг в кулинарное шоу «Битва шефов» с Константином Ивлевым и Ренатом Агзамовым. Выпуск вышел вчера, 20 ноября, на телеканале «Пятница».
«Два года назад моя жизнь кардинально изменилась после телепроекта „Адская кухня“. У меня своя кулинарная студия, где я преподаю. За два года провела больше тысячи мастер-классов. Я принесла котлетки из северных рыб. Это муксун и щука с копченой сметаной и щучьей икрой и пюрешкой», — рассказала Елена.
Суть шоу заключается в том, что работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд наставники будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.
Оба шеф-повара, Константин Ивлев и Ренат Агзамов, сказали омичке «да». Своим наставником Елена Петрохалкина выбрала Ивлева, так как знает его по проекту «Адская кухня».
«Я пришла за победой. Считаю, что я лучшая», — заключила Елена.
Выпуск с омичкой можно посмотреть на официальном канале «Битвы шефов».