Вручили медаль. Экс-глава омского минспорта Крикорьянц прокомментировал свою отставку

По случаю ухода он написал на своей личной странице в соцсетях пост. Сначала уже бывший министр поздравил с повышением своего сменщика — Ивана Колесника. Тот являлся первым заместителем главы ведомства. Ему потребовалось три года работы на этом посту, чтобы дойти до статуса министра.