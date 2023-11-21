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иллюстрация

Вручили медаль. Экс-глава омского минспорта Крикорьянц прокомментировал свою отставку

21 ноября 2023, 07:37
Фото: Город55
иллюстрация

Бывший глава омского минспорта Крикорьянц прокомментировал свою отставку

Чиновник остается работать при правительстве, но большую часть времени будет посвящать Сибирскому государственному училищу олимпийского резерва.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил новый состав правительства и кабинета министров. Многие чиновники остались на прежних местах, но некоторых было решено отправить в отставку. В этом числе Дмитрий Крикорьянц, который последние шесть лет возглавлял региональное минспорта.

По случаю ухода он написал на своей личной странице в соцсетях пост. Сначала уже бывший министр поздравил с повышением своего сменщика — Ивана Колесника. Тот являлся первым заместителем главы ведомства. Ему потребовалось три года работы на этом посту, чтобы дойти до статуса министра.

Назначение на должность замглавы произошло в 2020 году. До начала работы в аппарате правительства Колесник возглавлял авторскую школу Александр Шлеменко «Шторм». Нынешний министр окончил омскую академию МВД России, СибГУФК и Сибирскую академию государственной службы.

«Это очень активный и целеустремленный человек, который, я уверен, сможет сделать многое для развития спорта и молодежной политики в регионе», — написал Крикорьянц.
Фото: Личная страница "ВКонтакте" Дмитрия Крикорьянца

Сам же он будет работать в Сибирском государственном училище олимпийского резерва, но от политики не отойдет. Бывший министр назначен советником губернатора по спорту, рассказал он. В последний день работы в качестве главы минспорта Крикорьянц получил медаль «За высокие достижения». Чиновник признался, что ему было приятно принять эту награду.

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#Политика#Омск#Омская область#Чиновники#Отставки и назначения#Новости#Дмитрий Крикорьянц#Министерство#Минспорта#Медаль#Алина Ясинская
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