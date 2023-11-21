Вручили медаль. Экс-глава омского минспорта Крикорьянц прокомментировал свою отставку

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил новый состав правительства и кабинета министров. Многие чиновники остались на прежних местах, но некоторых было решено отправить в отставку. В этом числе Дмитрий Крикорьянц, который последние шесть лет возглавлял региональное минспорта.
По случаю ухода он написал на своей личной странице в соцсетях пост. Сначала уже бывший министр поздравил с повышением своего сменщика — Ивана Колесника. Тот являлся первым заместителем главы ведомства. Ему потребовалось три года работы на этом посту, чтобы дойти до статуса министра.
Назначение на должность замглавы произошло в 2020 году. До начала работы в аппарате правительства Колесник возглавлял авторскую школу Александр Шлеменко «Шторм». Нынешний министр окончил омскую академию МВД России, СибГУФК и Сибирскую академию государственной службы.
«Это очень активный и целеустремленный человек, который, я уверен, сможет сделать многое для развития спорта и молодежной политики в регионе», — написал Крикорьянц.
Сам же он будет работать в Сибирском государственном училище олимпийского резерва, но от политики не отойдет. Бывший министр назначен советником губернатора по спорту, рассказал он. В последний день работы в качестве главы минспорта Крикорьянц получил медаль «За высокие достижения». Чиновник признался, что ему было приятно принять эту награду.