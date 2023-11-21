Виталий Хоценко рассказал о строительстве детского лагеря в Калачинске

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
В Калачинске продолжается строительство быстровозводимых корпусов детского лагеря «Орленок». На эти цели Омская область получила 80 млн рублей по программе развития инфраструктуры детского отдыха.
Губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал, что работы планируют завершить в начале декабря.
«В Калачинске во всесезонном детском лагере „Орленок“ продолжаем возводить три модульных корпуса. Каждый блок рассчитан на 50 детей. Параллельно благоустраиваем территорию. Строительство ведем в рамках президентской программы развития инфраструктуры детского отдыха. Планируем, что первая смена ребят приедет в лагерь уже декабре», — сообщил глава региона.