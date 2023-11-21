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Виталий Хоценко рассказал о строительстве детского лагеря в Калачинске

Виталий Хоценко рассказал о строительстве детского лагеря в Калачинске

21 ноября 2023, 06:52
Фото: Правительство Омской области
Работы планируют завершить в начале декабря.

В Калачинске продолжается строительство быстровозводимых корпусов детского лагеря «Орленок». На эти цели Омская область получила 80 млн рублей по программе развития инфраструктуры детского отдыха.

Губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал, что работы планируют завершить в начале декабря.

«В Калачинске во всесезонном детском лагере „Орленок“ продолжаем возводить три модульных корпуса. Каждый блок рассчитан на 50 детей. Параллельно благоустраиваем территорию. Строительство ведем в рамках президентской программы развития инфраструктуры детского отдыха. Планируем, что первая смена ребят приедет в лагерь уже декабре», — сообщил глава региона.
#Общество#Омская область#Строительство#Модернизация#Калачинск#Территория#Евгений Игишев
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