Виды спортивного отдыха зимой

Выбор обуви для зимних тренировок очень важен. Нужно выбирать обувь, которая подходит для различных условий: для бега по мокрому асфальту — шоссейные кроссовки, для бега по снегу и гололеду — модели с протектором или шипами. Важно, чтобы обувь была теплой и комфортной.