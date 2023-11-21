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В Свердловской области мужчина был признан виновным в убийстве падчерицы

21 ноября 2023, 06:40
Прокуратура Свердловской области заявила, что Свердловский областной суд признал Большакова Романа Рамильевича виновным в убийстве двухлетней девочки и отправил его в колонию строгого режима.

Преступление было совершено 13 мая 2020 года, когда Большаков задушил ребенка, потому что она плакала и мешала ему отдыхать. Мать ребенка находилась на работе в момент происшествия. По информации следственного комитета, Большаков был вменяем во время совершения преступления. Он признан виновным в убийстве малолетнего и приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а затем к одному году ограничения свободы, пишет ФедералПресс.

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