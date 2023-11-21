В Хабаровске расследуются новые эпизоды преступлений, совершенных маньяком Чуплинским

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
По информации источников НГС, скорее всего, новое расследование будет посвящено «новым преступлениям, которые совершил Чуплинский». Бывшего полицейского задержали весной 2016 года по обвинению в жестоких убийствах женщин, совершенных в конце 90-х и начале 2000-х годов.
Жертвами маньяка становились проститутки — он их насиловал, убивал и затем расчленял. Во время следствия Чуплинский признался в убийстве около 30 женщин, но доказательства расправ удалось найти только для девятнадцати из них. Объем уголовного дела составил 70 томов, личности одиннадцати жертв до сих пор не установлены, пишет ФедералПресс.