В Хабаровске расследуются новые эпизоды преступлений, совершенных маньяком Чуплинским

Жертвами маньяка становились проститутки — он их насиловал, убивал и затем расчленял. Во время следствия Чуплинский признался в убийстве около 30 женщин, но доказательства расправ удалось найти только для девятнадцати из них. Объем уголовного дела составил 70 томов, личности одиннадцати жертв до сих пор не установлены, пишет ФедералПресс.