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В Хабаровске расследуются новые эпизоды преступлений, совершенных маньяком Чуплинским

21 ноября 2023, 06:46
Евгений Чуплинский, который был осужден за смерть 19 женщин, был отправлен в новосибирскую тюрьму для проведения нового расследования. Маньяк отбывает пожизненное наказание в хабаровской колонии особого режима «Снежинка».

По информации источников НГС, скорее всего, новое расследование будет посвящено «новым преступлениям, которые совершил Чуплинский». Бывшего полицейского задержали весной 2016 года по обвинению в жестоких убийствах женщин, совершенных в конце 90-х и начале 2000-х годов.

Жертвами маньяка становились проститутки — он их насиловал, убивал и затем расчленял. Во время следствия Чуплинский признался в убийстве около 30 женщин, но доказательства расправ удалось найти только для девятнадцати из них. Объем уголовного дела составил 70 томов, личности одиннадцати жертв до сих пор не установлены, пишет ФедералПресс.

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