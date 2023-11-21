В Госдуме призвали ввести скидку на штрафы за парковку при оплате за 20 дней

Согласно проекту закона, предусмотрена 50%-ная скидка на своевременную оплату штрафов за просрочку платной парковки. Сейчас камеры наблюдаются на каждом шагу, и штрафы за неправильную парковку выписываются массово. Почти каждый водитель сталкивался с этой проблемой хотя бы раз. Однако, если будет предоставлена скидка на своевременную оплату штрафов, люди будут более склонны платить. В долгосрочной перспективе следует рассмотреть вопрос об отмене штрафов за мгновенную просрочку, если приложение зависло или не смогло определить местоположение водителя, добавил Даванков.