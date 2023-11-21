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В Госдуме призвали ввести скидку на штрафы за парковку при оплате за 20 дней

21 ноября 2023, 14:31
Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди», и Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы, предложили правительству законопроект, который дает возможность получить скидку 50% на штрафы за неправильную парковку, если они будут оплачены в течение 20 дней.

Целью этой инициативы является упрощение механизма оплаты парковок и повышение собираемости штрафов, пишет RT.

Изначально в законе уже были прописаны скидки на штрафы, если они были оплачены своевременно — в первые две недели. Однако эта скидка не распространяется на штрафы за просрочку платной парковки, которые на данный момент регулируются региональными органами власти. Представленный законопроект предлагает установить единую норму для всех операторов и предоставить возможность оплатить только половину штрафа, если водитель делает это добровольно и сделает это в течение 20 дней.

Согласно проекту закона, предусмотрена 50%-ная скидка на своевременную оплату штрафов за просрочку платной парковки. Сейчас камеры наблюдаются на каждом шагу, и штрафы за неправильную парковку выписываются массово. Почти каждый водитель сталкивался с этой проблемой хотя бы раз. Однако, если будет предоставлена скидка на своевременную оплату штрафов, люди будут более склонны платить. В долгосрочной перспективе следует рассмотреть вопрос об отмене штрафов за мгновенную просрочку, если приложение зависло или не смогло определить местоположение водителя, добавил Даванков.

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