В 2023 году в Омской области отремонтировали 230 километров дорог

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Губернатор Омской области Виталий Хоценко получил отчет об итогах дорожно-строительного сезона. В общей сложности в уходящем году работы велись на 51 объекте. На дорогах проводили капитальный ремонт, а также занимались их строительством. Девять участков при этом строители обновили с опережением на год.
В региональном правительстве рассказали, что ремонт проводили на 197,7 километрах автодорог без учета 25 километров, на которые организовывали капитальную реконструкцию. Так, был обновлен шестикилометровый участок трассы Омск — Нижняя Омка — граница Новосибирской области. Здесь подрядчик было увеличено количество полос.
«Благодаря национальному проекту „Безопасные качественные дороги“, который был инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в этом году в Омской области привели в порядок 230 км дорог. Дорожно-строительный сезон показал хорошие результаты, наши дорожники выполняли работы на объектах опережающими темпами. Работу по строительству и ремонту дорог продолжим», — отметил глава региона.
В 2023 году на территории областного центра реализовывали масштабный проект по созданию транспортной развязки на улице 3-я Островская. Ее протяженность составила 1,4 километра.