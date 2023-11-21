В 2023 году в Омской области отремонтировали 230 километров дорог

Губернатор Омской области Виталий Хоценко получил отчет об итогах дорожно-строительного сезона. В общей сложности в уходящем году работы велись на 51 объекте. На дорогах проводили капитальный ремонт, а также занимались их строительством. Девять участков при этом строители обновили с опережением на год.