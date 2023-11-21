Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» освобождена от наказания

В связи с этим инцидентом Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела. В результате 15 человек были привлечены к ответственности, в том числе бывший начальник пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, которого осудили на пять лет. Однако из-за обнаружения у него онкологии, ему была предоставлена подписка о невыезде. Позже суд отменил наказание из-за его фактического отбывания.