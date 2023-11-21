Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» освобождена от наказания

Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» освобождена от наказания

21 ноября 2023, 09:55
Фото: Midjourney
Экс-гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок освободили от наказания по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок освобождена от наказания, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она была осуждена на 13,5 лет колонии по делу о пожаре, произошедшем в ноябре 2021 года. Однако апелляционный суд решением смягчил ей наказание на два месяца. Надежда Судденок находилась под стражей с марта 2018 года.

Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» случилась в Кемерово 24 марта 2018 года. Пожар начался на верхнем этаже, где располагались кинотеатр и детские игровые комнаты. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых были детьми. Здание торгового центра состояло из четырех этажей.

В связи с этим инцидентом Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела. В результате 15 человек были привлечены к ответственности, в том числе бывший начальник пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, которого осудили на пять лет. Однако из-за обнаружения у него онкологии, ему была предоставлена подписка о невыезде. Позже суд отменил наказание из-за его фактического отбывания.

Вчера стало известно о смерти бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он возглавлял регион в период происшествия и ушел в отставку в апреле 2018 года.

Подпишитесь
Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства
Вчера, 11:31
Осторожно. Скачок заболеваемости. В Омской области обнаружили вирусы гонконгского гриппа
Сегодня, 10:46
Производителя беспилотников обязали заплатить фирме Олега Шишова 716 млн рублей
Сегодня, 06:59
Заместителю мэра Омска Юрию Казакову расширили полномочия
Сегодня, 09:38
Дворники, врачи, повара. Каких специалистов не хватает в Омской области
Сегодня, 03:08
Мерзли не долго. Совсем скоро в Омске снова кардинально изменится погода
Сегодня, 08:45