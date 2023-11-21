Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» освобождена от наказания

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
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Updated Сегодня, 09:57
Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок освобождена от наказания, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Она была осуждена на 13,5 лет колонии по делу о пожаре, произошедшем в ноябре 2021 года. Однако апелляционный суд решением смягчил ей наказание на два месяца. Надежда Судденок находилась под стражей с марта 2018 года.
Трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» случилась в Кемерово 24 марта 2018 года. Пожар начался на верхнем этаже, где располагались кинотеатр и детские игровые комнаты. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из которых были детьми. Здание торгового центра состояло из четырех этажей.
В связи с этим инцидентом Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела. В результате 15 человек были привлечены к ответственности, в том числе бывший начальник пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, которого осудили на пять лет. Однако из-за обнаружения у него онкологии, ему была предоставлена подписка о невыезде. Позже суд отменил наказание из-за его фактического отбывания.
Вчера стало известно о смерти бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Он возглавлял регион в период происшествия и ушел в отставку в апреле 2018 года.