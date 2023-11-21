Уклонялись от выздоровления. Прокуратура обязала лечиться трех омичей с туберкулезом

Напомним, что недавно в Роспотребнадзоре представили статистику заболеваемости ОРВИ в Омской области. По последним данным ведомства, число заболевших на этой неделе превысило показатель предыдущей на 18,6%. Сообщается, что среди находок респираторных вирусов наибольший удельный вес составили риновирусы — 35,76% и вирусы парагриппа — 37,5%.