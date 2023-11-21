Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Иллюстрация

Уклонялись от выздоровления. Прокуратура обязала лечиться трех омичей с туберкулезом

21 ноября 2023, 10:23
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Прокуратура обязала лечиться трех омичей, болеющих туберкулезом

После проверки стало ясно, что больные намеренно не проходили лечение и курсы оздоровительных мероприятий.

После окончания проверки, прокурор Омского района направил в суд три административных иска о понуждении местных жителей, страдающих от заболевания, пройти госпитализацию для обязательного обследования и лечения.

Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Исполнение судебного решения взято на особый контроль.

Напомним, что недавно в Роспотребнадзоре представили статистику заболеваемости ОРВИ в Омской области. По последним данным ведомства, число заболевших на этой неделе превысило показатель предыдущей на 18,6%. Сообщается, что среди находок респираторных вирусов наибольший удельный вес составили риновирусы — 35,76% и вирусы парагриппа — 37,5%.

Одышка и пневмония. Этой осенью Омскую область накрыла волна опасных вирусов
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Прокуратура#Больница#Прокурор#Лечение#Туберкулез#Туберкулезный диспансер#Болезнь#Новости#Больницы#Принудительное лечение#Острая боль#Смертельная болезнь#Болезни#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства
Вчера, 11:31
Осторожно. Скачок заболеваемости. В Омской области обнаружили вирусы гонконгского гриппа
Сегодня, 10:46
Производителя беспилотников обязали заплатить фирме Олега Шишова 716 млн рублей
Сегодня, 06:59
Заместителю мэра Омска Юрию Казакову расширили полномочия
Сегодня, 09:38
Дворники, врачи, повара. Каких специалистов не хватает в Омской области
Сегодня, 03:08
Мерзли не долго. Совсем скоро в Омске снова кардинально изменится погода
Сегодня, 08:45