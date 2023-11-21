Уклонялись от выздоровления. Прокуратура обязала лечиться трех омичей с туберкулезом

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
После окончания проверки, прокурор Омского района направил в суд три административных иска о понуждении местных жителей, страдающих от заболевания, пройти госпитализацию для обязательного обследования и лечения.
Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Исполнение судебного решения взято на особый контроль.
Напомним, что недавно в Роспотребнадзоре представили статистику заболеваемости ОРВИ в Омской области. По последним данным ведомства, число заболевших на этой неделе превысило показатель предыдущей на 18,6%. Сообщается, что среди находок респираторных вирусов наибольший удельный вес составили риновирусы — 35,76% и вирусы парагриппа — 37,5%.