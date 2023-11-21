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Published Сегодня, 15:43

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Updated Сегодня, 15:49

Теплый ноябрь не даёт медведям уснуть в Приамурье

21 ноября 2023, 15:43
Аномально теплая погода в Приамурье мешает бурым медведям заснуть. Публикация об этом размещена в телеграм-канале управления по охране животного мира региона.

Согласно данному сообщению, теплая погода в ноябре мешает медведям в Приамурье засыпать. Некоторые мишки до сих пор гуляют в районах недалеко от своих берлог, будто находятся в полусонном состоянии. Об этом пишет Общественная служба новостей.

Эксперты объясняют, что медведи уже давно готовились к зимнему сну, набрав достаточно жира, чтобы проспать его, однако «высокая для них необычайно теплая погода не позволяет им наконец уснуть».

Отмечается, что проблема с засыпанием касается только самцов. Медведицы с медвежатами, как и положено, спят с октября.

#Общество
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