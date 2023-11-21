Теплый ноябрь не даёт медведям уснуть в Приамурье

Согласно данному сообщению, теплая погода в ноябре мешает медведям в Приамурье засыпать. Некоторые мишки до сих пор гуляют в районах недалеко от своих берлог, будто находятся в полусонном состоянии. Об этом пишет Общественная служба новостей.