Теплый ноябрь не даёт медведям уснуть в Приамурье

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Согласно данному сообщению, теплая погода в ноябре мешает медведям в Приамурье засыпать. Некоторые мишки до сих пор гуляют в районах недалеко от своих берлог, будто находятся в полусонном состоянии. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Эксперты объясняют, что медведи уже давно готовились к зимнему сну, набрав достаточно жира, чтобы проспать его, однако «высокая для них необычайно теплая погода не позволяет им наконец уснуть».
Отмечается, что проблема с засыпанием касается только самцов. Медведицы с медвежатами, как и положено, спят с октября.