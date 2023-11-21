Суд назначил пятилетний срок лишения свободы главе Тайтурского городского поселения

Согласно следствию, в период с 2020 по 2021 годы глава муниципалитета получил вознаграждение в размере 600 тысяч рублей за заключение договоров купли-продажи и передачу участков из земель муниципалитета. Кроме того, в прошлом году он получил взятку в 700 тысяч рублей от застройщика, чтобы предоставить ему преимущественное право на продажу домов в поселке Тайтурка в рамках программы по переселению людей из аварийного жилья. Однако из-за строительства некачественного жилья люди не смогли переехать из аварийных домов.