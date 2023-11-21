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Суд назначил пятилетний срок лишения свободы главе Тайтурского городского поселения

21 ноября 2023, 06:53
Глава Тайтурского городского поселения в Иркутской области был признан виновным в получении взятки и превышении полномочий Усольским городским судом.

Он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 2 миллионов рублей. Кроме того, ему запрещено занимать определенные должности в течение четырех лет, пишет ФедералПресс.

Согласно следствию, в период с 2020 по 2021 годы глава муниципалитета получил вознаграждение в размере 600 тысяч рублей за заключение договоров купли-продажи и передачу участков из земель муниципалитета. Кроме того, в прошлом году он получил взятку в 700 тысяч рублей от застройщика, чтобы предоставить ему преимущественное право на продажу домов в поселке Тайтурка в рамках программы по переселению людей из аварийного жилья. Однако из-за строительства некачественного жилья люди не смогли переехать из аварийных домов.

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