Спрятали за сидениями. Как из Омской области пытались похитить редкую породу соколов

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В автомобиле у россиянина сотрудники ФСБ и Росгвардии нашли три сокола-кречета, которые занесены в Красную книгу РФ. Прятал он их в тайнике за задними пассажирскими сидениями.
Птицы сразу были изъяты. После осмотра специалистом-орнитологом соколов поместили в омский природный парк, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России.
Сейчас по этому факту проводится разбирательство, позже будет принято процессуальное решение.
Напомним, что в начале осени омичи нашли в парке сову с переломанными крыльями. После множества публикаций в соцсетях и пожертвований неравнодушных, птице оказали помощь и провели операцию.