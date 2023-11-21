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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Из Омской области пытались вывезти птиц, занесенных в Красную книгу

Спрятали за сидениями. Как из Омской области пытались похитить редкую породу соколов

21 ноября 2023, 10:44
Фото: Пограничное управление ФСБ России

Из Омской области пытались вывезти птиц, занесенных в Красную книгу

Предотвратили преступление сотрудники пограничного управления ФСБ России и Росгвардии.

В автомобиле у россиянина сотрудники ФСБ и Росгвардии нашли три сокола-кречета, которые занесены в Красную книгу РФ. Прятал он их в тайнике за задними пассажирскими сидениями.

Птицы сразу были изъяты. После осмотра специалистом-орнитологом соколов поместили в омский природный парк, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России.

Сейчас по этому факту проводится разбирательство, позже будет принято процессуальное решение.

Фото: Пограничное управление ФСБ России

Напомним, что в начале осени омичи нашли в парке сову с переломанными крыльями. После множества публикаций в соцсетях и пожертвований неравнодушных, птице оказали помощь и провели операцию.

Сове, которую омичи нашли с травмами в парке, сделали операцию на крыльях
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#Омск#Омская область#Красная Книга#Животные#Новости#Защита животных#Животное#Птица#Дикие животные#Спасение животных#Птицы#Анастасия Баянова
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