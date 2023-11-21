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Modified Сегодня, 18:25

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Шойгу: доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%

21 ноября 2023, 18:24
Главный военный руководитель России, генерал армии Сергей Шойгу, сообщил о том, что все более современные корабли теперь составляют ядерную триаду страны.

На одном из собраний Министерства обороны, Шойгу поделился информацией о появлении трех новейших атомных подводных крейсеров проекта «Борей-А» в составе ВМФ. Он также отметил, что испытания ракетной подводной лодки «Император Александр III», предназначенной для Тихоокеанского флота, уже заканчиваются.

Это позволило достичь 100% долю современных кораблей в ядерной триаде, пишет RT.

Кроме того, Шойгу добавил, что с 2018 года Каспийская флотилия увеличилась на более чем 130 кораблей.

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