Шойгу: доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
На одном из собраний Министерства обороны, Шойгу поделился информацией о появлении трех новейших атомных подводных крейсеров проекта «Борей-А» в составе ВМФ. Он также отметил, что испытания ракетной подводной лодки «Император Александр III», предназначенной для Тихоокеанского флота, уже заканчиваются.
Это позволило достичь 100% долю современных кораблей в ядерной триаде, пишет RT.
Кроме того, Шойгу добавил, что с 2018 года Каспийская флотилия увеличилась на более чем 130 кораблей.