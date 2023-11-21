Шойгу: доля современных кораблей в составе ядерной триады России достигла 100%

На одном из собраний Министерства обороны, Шойгу поделился информацией о появлении трех новейших атомных подводных крейсеров проекта «Борей-А» в составе ВМФ. Он также отметил, что испытания ракетной подводной лодки «Император Александр III», предназначенной для Тихоокеанского флота, уже заканчиваются.