Сезон не закрыт. В Омской области на Иртыше перевернулась лодка, есть погибшие

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
В Тевризском районе Омской области следователи выясняют все нюансы несчастного случая на Иртыше, который унес жизнь 26-летнего парня.
«В воскресенье, 19 ноября, возле села Петрово перевернулась лодка с рыбаками, которые рыбачили на сеть», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Одному из рыбаков, 25-летнему парню, удалось добраться до берега, а вот его приятель утонул. Тело до сих пор из воды не достали, сообщили в следственном комитете.