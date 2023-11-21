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Мужчины рыбачили сетями

Сезон не закрыт. В Омской области на Иртыше перевернулась лодка, есть погибшие

21 ноября 2023, 08:45
Фото: 1MI
Мужчины рыбачили сетями

На севере Омской области перевернулась лодка с рыбаками

Одну мужчине удалось вплавь добраться до берега, а вот его 26-летний друг утонул.

В Тевризском районе Омской области следователи выясняют все нюансы несчастного случая на Иртыше, который унес жизнь 26-летнего парня.

«В воскресенье, 19 ноября, возле села Петрово перевернулась лодка с рыбаками, которые рыбачили на сеть», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Одному из рыбаков, 25-летнему парню, удалось добраться до берега, а вот его приятель утонул. Тело до сих пор из воды не достали, сообщили в следственном комитете.

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