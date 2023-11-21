Сбор заявок на Премию Рунета — 2023 будет вестись до 28 ноября

Уже в который раз планируется провести народное голосование, чтобы пользователи получили возможность выбрать самый достойный, по их мнению, социальный проект Рунета — инициативу в сфере благотворительности, волонтерства, культуры, образовательно-просветительской деятельности и экологии. Номинант, который провел креативную кампанию, оказавшую значимое влияние на общество и направленную на решение важных социальных задач и повышение качества жизни граждан, может стать обладателем награды.