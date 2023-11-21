Сбор заявок на Премию Рунета — 2023 будет вестись до 28 ноября

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Как сообщает rostovgazeta.ru, в этом году подать заявку от своей организации или от конкретного проекта можно до 28 ноября в шести основных и восьми специальных номинациях.
Организаторы подчеркивают, что выбору подходящей номинации необходимо уделить пристальное внимание, так как это увеличивает шанс выйти в финал Премии.
В перечень основных номинаций вошли «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Здоровье и отдых», «Наука», «Технологии и инновации», «Образование и кадры», а также «СМИ и массовые коммуникации».
Помимо этого, существуют и спецноминации: «Информационная безопасность», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Культурные проекты в сети», «Цифровая экономика», «Детский Рунет», «Подкасты и цифровой контент», «За вклад в развитие доменов .RU/.РФ», «Социальные проекты и благотворительность».
Уже в который раз планируется провести народное голосование, чтобы пользователи получили возможность выбрать самый достойный, по их мнению, социальный проект Рунета — инициативу в сфере благотворительности, волонтерства, культуры, образовательно-просветительской деятельности и экологии. Номинант, который провел креативную кампанию, оказавшую значимое влияние на общество и направленную на решение важных социальных задач и повышение качества жизни граждан, может стать обладателем награды.
В юбилейный, 20-й год проведения Премии Рунета организационный комитет решил учредить специальный приз — 10+10, за который будут бороться лучшие инициативы и авторитетные персоны отечественного сегмента сети Интернет по мнению жюри экспертов XX Премии Рунета.
Заявки на участие в премии принимаются по ссылке. Медиахолдинг 1MI выступает информационным партнером мероприятия.