Работа паромной переправы возобновилась после повреждений на Крымском мосту

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
В Керчи снова начали работать паромы, которые перевозят людей и автомобили через Керченский пролив. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в своих соцсетях. Некоторое время назад переправа была закрыта из-за плохой погоды. Теперь же она снова открыта для всех, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Керченская паромная переправа соединяет Крым и Краснодарский край. Этот объект начал функционировать еще в 1954 году. Он находится на окраине Керчи и работает круглосуточно весь год. Паромы между портами «Крым» и «Кавказ» перевозят пассажиров и автомобили на расстоянии не менее 5 км.
Когда был построен Крымский мост, работа паромной переправы была приостановлена. Однако в 2022 году она возобновила свою работу из-за повреждений на мосту, произошедших вследствие теракта. Теперь жители и гости Крыма снова могут воспользоваться услугами паромной переправы.