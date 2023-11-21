Работа паромной переправы возобновилась после повреждений на Крымском мосту

В Керчи снова начали работать паромы, которые перевозят людей и автомобили через Керченский пролив. Об этом сообщил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко в своих соцсетях. Некоторое время назад переправа была закрыта из-за плохой погоды. Теперь же она снова открыта для всех, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».