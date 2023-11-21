Пытались продать больше 3,5 кг марихуаны. Двоим омичам «светит» до 20 лет колонии

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
В Омске под суд пойдут двое местных жителей за торговлю наркотиками, сообщили сегодня, 21 ноября, в региональной прокуратуре.
По данным следователей, в апреле нынешнего года мужчины приобрели больше 3,5 кг марихуаны. Опасное зелье фигуранты хранили в арендованном помещении в Кировском округе. Там же они фасовали наркотики с помощью электронных весов и пресс-машины.
Мужчин задержали сотрудники УФСБ. Наркотики изъяли из оборота.
Дело рассмотрят в Кировском районном суде. Фигурантам грозит до 20 лет колонии. Свою вину мужчины не признали.