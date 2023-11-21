Пытались продать больше 3,5 кг марихуаны. Двоим омичам «светит» до 20 лет колонии

По данным следователей, в апреле нынешнего года мужчины приобрели больше 3,5 кг марихуаны. Опасное зелье фигуранты хранили в арендованном помещении в Кировском округе. Там же они фасовали наркотики с помощью электронных весов и пресс-машины.