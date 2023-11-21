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Пытались продать больше 3,5 кг марихуаны. Двоим омичам «светит» до 20 лет колонии

21 ноября 2023, 04:11
Фото: 1MI
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Двоих омичей будут судить за торговлю наркотиками, мужчин поймали с 3,5 кг зелья

Фигуранты приобрели крупную партию наркотиков, а затем расфасовывали для перепродажи.

В Омске под суд пойдут двое местных жителей за торговлю наркотиками, сообщили сегодня, 21 ноября, в региональной прокуратуре.

По данным следователей, в апреле нынешнего года мужчины приобрели больше 3,5 кг марихуаны. Опасное зелье фигуранты хранили в арендованном помещении в Кировском округе. Там же они фасовали наркотики с помощью электронных весов и пресс-машины.

Мужчин задержали сотрудники УФСБ. Наркотики изъяли из оборота.

Дело рассмотрят в Кировском районном суде. Фигурантам грозит до 20 лет колонии. Свою вину мужчины не признали.

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#Происшествия#Преступление#Омская область#Прокуратура#Суд#Аренда#Уголовное дело#Мужчины#Лишение свободы#Кировский округ#Евгений Игишев#Обвинение
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