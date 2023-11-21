«Прошли большой путь». Мураховский подвел итоги работы на посту министра

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Сегодня, 21 ноября, был представлен новый министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич. Бывший глава ведомства Александр Мураховский в своем телеграм-канале подвел итоги работы на посту министра.
«За три года мы вместе с командой регионального минздрава и нашими учреждениями прошли большой совместный путь: боролись с ковидом, возводили ФАПы и врачебные амбулатории, расширяли автопарк медучреждений, ремонтировали поликлиники и больницы, оснащали их современным оборудованием. Словом, делали все, чтобы медицинская помощь становилась лучше и доступнее», — написал экс-министр.
Мураховский добавил, что продолжительность жизни омичей увеличилась до 71 года, а в регионе проводится все больше высокотехнологических операций.
Бывший министр поблагодарил коллег из областного правительства за работу.
Отметим, что при Мураховском в областном минздраве произошли несколько ситуаций, которые не лучшим образом характеризуют работу ведомства. Речь идет про срыв планов по нацпроекту «Здравоохранение» в медучреждениях региона, нюансы обеспечения фельдешерско-акушерских пунктов удобствами и необходимым оборудованием. А недавно разгорелся скандал при обнаружении фиктивных медицинских услуг, оказанных омским пациентам якобы по полису ОМС.