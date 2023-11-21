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Экс-глава омского минздрава подвел итоги работы на посту министра

«Прошли большой путь». Мураховский подвел итоги работы на посту министра

21 ноября 2023, 07:22
Фото: Телеграм-канал Александра Мураховского

Экс-глава омского минздрава подвел итоги работы на посту министра

Мураховский рассказал, что продолжительность жизни омичей увеличилась до 71 года, а в регионе проводится все больше высокотехнологических операций.

Сегодня, 21 ноября, был представлен новый министр здравоохранения Омской области Артем Наркевич. Бывший глава ведомства Александр Мураховский в своем телеграм-канале подвел итоги работы на посту министра.

«За три года мы вместе с командой регионального минздрава и нашими учреждениями прошли большой совместный путь: боролись с ковидом, возводили ФАПы и врачебные амбулатории, расширяли автопарк медучреждений, ремонтировали поликлиники и больницы, оснащали их современным оборудованием. Словом, делали все, чтобы медицинская помощь становилась лучше и доступнее», — написал экс-министр.

Мураховский добавил, что продолжительность жизни омичей увеличилась до 71 года, а в регионе проводится все больше высокотехнологических операций.

Бывший министр поблагодарил коллег из областного правительства за работу.

Отметим, что при Мураховском в областном минздраве произошли несколько ситуаций, которые не лучшим образом характеризуют работу ведомства. Речь идет про срыв планов по нацпроекту «Здравоохранение» в медучреждениях региона, нюансы обеспечения фельдешерско-акушерских пунктов удобствами и необходимым оборудованием. А недавно разгорелся скандал при обнаружении фиктивных медицинских услуг, оказанных омским пациентам якобы по полису ОМС.

Мураховский не в тренде. Наркевич стал новым министром омского здравоохранения
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#Политика#Минздрав#Правительство#Александр Мураховский#Министр#Назначение министр#Евгений Игишев#Артем Наркевич
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