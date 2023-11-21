«Прошли большой путь». Мураховский подвел итоги работы на посту министра

Отметим, что при Мураховском в областном минздраве произошли несколько ситуаций, которые не лучшим образом характеризуют работу ведомства. Речь идет про срыв планов по нацпроекту «Здравоохранение» в медучреждениях региона, нюансы обеспечения фельдешерско-акушерских пунктов удобствами и необходимым оборудованием. А недавно разгорелся скандал при обнаружении фиктивных медицинских услуг, оказанных омским пациентам якобы по полису ОМС.