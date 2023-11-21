Производителя беспилотников обязали заплатить фирме Олега Шишова 716 млн рублей

В дополнительном соглашении ориентировочная цена вопроса выросла до 4 млрд 248 млн рублей. Когда строительство было завершено, оказалось, что у заказчика и исполнителя разные данные о его стоимости: «Кронштадт» представил проект итогового акта на 4 млрд 518 млн рублей, но «Мост» его не принял. Со своей стороны «Кронштадт» вернул без подписания 40 актов сдачи-приемки выполненных работ в общей сложности на 730 млн рублей.