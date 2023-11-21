Производителя беспилотников обязали заплатить фирме Олега Шишова 716 млн рублей

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
Арбитражный суд города Москвы опубликовал полный текст решения по иску ООО «Мост» к акционерному обществу «Кронштадт». Город55 уже писал об этой тяжбе: компания, связанная с Олегом Шишовым, потребовала от крупного производителя беспилотников 716 млн рублей, и суд встал на сторону истца. Поскольку обе стороны отказывались комментировать процесс, все детали стали известны только сейчас.
Из судебного решения следует, что «Мост» в 2021 году взялся построить для «Кронштадта» производственный корпус в подмосковной Дубне. В договоре фигурировали 2 млрд 402 млн рублей, но это была ориентировочная цена, так как рабочая документация и локальные сметные расчеты находились в разработке. Стороны договорились, что после подготовки всех необходимых документов определят окончательную стоимость проекта.
В дополнительном соглашении ориентировочная цена вопроса выросла до 4 млрд 248 млн рублей. Когда строительство было завершено, оказалось, что у заказчика и исполнителя разные данные о его стоимости: «Кронштадт» представил проект итогового акта на 4 млрд 518 млн рублей, но «Мост» его не принял. Со своей стороны «Кронштадт» вернул без подписания 40 актов сдачи-приемки выполненных работ в общей сложности на 730 млн рублей.
— Отказ Заказчика от подписания части актов сдачи-приёмки выполненных работ не был воспринят ООО «Мост» в качестве окончательного отказа АО «Кронштадт» от исполнения обязательства по оплате выполненных работ в полном объёме, — уточняется в судебном решении.
В ходе процесса суд констатировал, что «Кронштадт» «необоснованно изменил порядок ценообразования» и «своими конклюдентными действиями по выдаче всех разделов
рабочей документации в производство работ и согласованию смет фактически увеличил предельную стоимость строительно-монтажных работ, необходимых для достижения цели договора». Выполненные работы ответчик был обязан принять, так как единственное законное основание для отказа — наличие серьезных недостатков.
В итоге суд постановил, что «Кронштадт» обязан выплатить «Мосту» 716 млн рублей за выполненные работы и еще 2,1 млн в качестве пени. Плюс 0,01% от основной суммы ответчик заплатит за каждый день последующей просрочки.