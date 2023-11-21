Полиция Ставрополья задержала причастных к массовому отравлению наркотиками

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
По данным источников, сотрудники полиции в Астрахани задержали группу иностранных граждан, которые занимались распространением наркотиков. Потребление этих веществ привело к госпитализации 20 местных жителей, из которых шесть находятся в критическом состоянии, а трое уже скончались.
Подозреваемые удалось найти на территории Ставропольского края, куда они уехали, чтобы избежать наказания. Известно, что задержанные являются гражданами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана — стран ближнего зарубежья, пишет ФедералПресс.