Полиция Ставрополья задержала причастных к массовому отравлению наркотиками

По данным источников, сотрудники полиции в Астрахани задержали группу иностранных граждан, которые занимались распространением наркотиков. Потребление этих веществ привело к госпитализации 20 местных жителей, из которых шесть находятся в критическом состоянии, а трое уже скончались.