Поклонница Робби Уильямса, упавшая во время концерта, скончалась

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
По информации от WalesOnline, пострадавшую доставили в больницу и она была помещена в искусственную кому. Но из-за серьезных травм, полученных при падении с шестого ряда стадиона, ее жизнь не удалось спасти, пишет RT.
Этот случай не является первым происшествием со смертельным исходом фаната на концерте знаменитостей. В ноябре 17-го числа в Рио-де-Жанейро, во время выступления Тейлор Свифт, одна из поклонниц звезды скончалась от остановки сердца.