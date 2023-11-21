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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

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Updated Сегодня, 17:06

Поклонница Робби Уильямса, упавшая во время концерта, скончалась

21 ноября 2023, 17:04
Умерла пожилая женщина в возрасте 70 лет, которая упала на концерте Робби Уильямса в Сиднее.

По информации от WalesOnline, пострадавшую доставили в больницу и она была помещена в искусственную кому. Но из-за серьезных травм, полученных при падении с шестого ряда стадиона, ее жизнь не удалось спасти, пишет RT.

Этот случай не является первым происшествием со смертельным исходом фаната на концерте знаменитостей. В ноябре 17-го числа в Рио-де-Жанейро, во время выступления Тейлор Свифт, одна из поклонниц звезды скончалась от остановки сердца.

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