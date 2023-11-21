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Published Сегодня, 13:59

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иллюстрация

Плата временем. Омич отсидит в тюрьме за поджог чужого дома и кражу «умной» колонки

21 ноября 2023, 13:59
Фото: Город55
иллюстрация

Омич отсидит два года в тюрьме за поджог чужого дома и кражу «умной» колонки

Омский областной суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции, который постановил также удовлетворить и гражданские иски.

В Центральном районном суде состоялось заседание по уголовному делу 39-летнего омича. Его обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества. Как выяснилось, он поджег частный дом.

Это случилось в июне прошлого года. Вечером пьяный мужчина, по всей видимости, не смог справиться с одолевавшими его эмоциями после конфликта, поэтому решил поджечь пачку газет. Омич поджег ее на веранде дома по улице Авангардная. Жилище было не его. По итогу дом сгорел дотла, а сумма причиненного ущерба составила больше 1,5 млн рублей.

А в марте 2023 года этот же герой выкрал в магазине салона связи «умную» колонку с голосовым помощником. Вину в совершении преступлений он признал, как и исковые требования потерпевших. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 167 и ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Омича приговорили к лишению свободы сроком на один год и десять месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Гражданские иски подсудимый также должен удовлетворить.

Приговор первой инстанции был раскритикован, на решение суда подали апелляционный иск. Коллегия Омского областного суда рассмотрела детали и пришла к выводу, что приговор необходимо оставить без изменения.

Воровал конфеты и бритвенные станки. Омич отправится в колонию за кражи из магазинов
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#Происшествия#Кража#Омск#Суд#Уголовное дело#Поджог#Приговор#Новости#Алина Ясинская
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