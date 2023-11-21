Плата временем. Омич отсидит в тюрьме за поджог чужого дома и кражу «умной» колонки

Это случилось в июне прошлого года. Вечером пьяный мужчина, по всей видимости, не смог справиться с одолевавшими его эмоциями после конфликта, поэтому решил поджечь пачку газет. Омич поджег ее на веранде дома по улице Авангардная. Жилище было не его. По итогу дом сгорел дотла, а сумма причиненного ущерба составила больше 1,5 млн рублей.