Плата временем. Омич отсидит в тюрьме за поджог чужого дома и кражу «умной» колонки

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В Центральном районном суде состоялось заседание по уголовному делу 39-летнего омича. Его обвинили в умышленном уничтожении чужого имущества. Как выяснилось, он поджег частный дом.
Это случилось в июне прошлого года. Вечером пьяный мужчина, по всей видимости, не смог справиться с одолевавшими его эмоциями после конфликта, поэтому решил поджечь пачку газет. Омич поджег ее на веранде дома по улице Авангардная. Жилище было не его. По итогу дом сгорел дотла, а сумма причиненного ущерба составила больше 1,5 млн рублей.
А в марте 2023 года этот же герой выкрал в магазине салона связи «умную» колонку с голосовым помощником. Вину в совершении преступлений он признал, как и исковые требования потерпевших. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 167 и ч. 1 ст. 158 УК РФ.
Омича приговорили к лишению свободы сроком на один год и десять месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Гражданские иски подсудимый также должен удовлетворить.
Приговор первой инстанции был раскритикован, на решение суда подали апелляционный иск. Коллегия Омского областного суда рассмотрела детали и пришла к выводу, что приговор необходимо оставить без изменения.