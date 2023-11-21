Наставник омского «Авангарда» об игре с «Трактором»: «Готовились, как к плей-офф»

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о серьезном настрое на матч с «Трактором», который закончился победой «ястребов» в овертайме.
«Готовились к этой встрече очень серьезно. Мы понимали, что „Трактор“ очень хорошо и очень уверенно играет последние игры. Знали, что они из 10 выиграли 8. У них четыре сбалансированных звена, хорошая атака и вратари. Приличная очень команда, поэтому сегодня настраивались, как на игру плей-офф», — сообщил Кравец.
По словам наставника «ястребов», напряжение от этой игры осталось даже после победы.
«Было очень напряженно и до сих пор все бурлит. Но ребята молодцы, — тактически правильно сыграли, была самоотверженность и командная игра. Практически не удалялись, что было важно против этой команды. Были моменты, и когда была возможность забить, это и сделали», — считает Михаил Кравец.
Напомним, встреча в Челябинске закончилась победой «Авангарда» со счетом 2:1 в овертайме и стала для «ястребов» десятой подряд.