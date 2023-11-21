Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:26

Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Матч закончился за пределами основного времени

Наставник омского «Авангарда» об игре с «Трактором»: «Готовились, как к плей-офф»

21 ноября 2023, 18:26
Фото: ХК Авангард
Матч закончился за пределами основного времени

Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Трактором»: «Было напряженно»

По мнению Михаила Кравца, сегодня его подопечные сыграли грамотно тактически.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о серьезном настрое на матч с «Трактором», который закончился победой «ястребов» в овертайме.

«Готовились к этой встрече очень серьезно. Мы понимали, что „Трактор“ очень хорошо и очень уверенно играет последние игры. Знали, что они из 10 выиграли 8. У них четыре сбалансированных звена, хорошая атака и вратари. Приличная очень команда, поэтому сегодня настраивались, как на игру плей-офф», — сообщил Кравец.

По словам наставника «ястребов», напряжение от этой игры осталось даже после победы.

«Было очень напряженно и до сих пор все бурлит. Но ребята молодцы, — тактически правильно сыграли, была самоотверженность и командная игра. Практически не удалялись, что было важно против этой команды. Были моменты, и когда была возможность забить, это и сделали», — считает Михаил Кравец.

Напомним, встреча в Челябинске закончилась победой «Авангарда» со счетом 2:1 в овертайме и стала для «ястребов» десятой подряд.

Омский «Авангард» дожал «Трактор» в овертайме и одержал десятую победу подряд
Узнать подробнее
Читайте также:
Главный тренер омского «Авангарда» о победе над минским «Динамо»: «Вернули должок»Главный тренер омского «Авангарда» о победе над «Торпедо»: «Не дали к нам приезжать»Наставник омского «Авангарда» о победе над «Металлургом»: «Этот экзамен мы выдержали»
#Общество#Спорт#Город#Хоккей#ХК Авангард#Омск#Омская область#Россия#КХЛ#Новости#Василий Попов#Челябинск#Трактор#Михаил Кравец
Подпишитесь
Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства
Вчера, 11:31
Осторожно. Скачок заболеваемости. В Омской области обнаружили вирусы гонконгского гриппа
Сегодня, 10:46
Производителя беспилотников обязали заплатить фирме Олега Шишова 716 млн рублей
Сегодня, 06:59
Заместителю мэра Омска Юрию Казакову расширили полномочия
Сегодня, 09:38
Дворники, врачи, повара. Каких специалистов не хватает в Омской области
Сегодня, 03:08
Мерзли не долго. Совсем скоро в Омске снова кардинально изменится погода
Сегодня, 08:45