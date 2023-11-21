На выставке «Россия» рассказали об останках древнейшего человека, найденных в регионе

В ходе исследований археологам удалось установить, что кость длиной около 33 см действительно принадлежит человеку, и скорее всего — именно человеку современного типа. Впервые его останки были найдены в 1868 году в гроте Кро-Маньон во Франции. Слепок кости был представлен на стенде Омской области на Международной выставке-форуме «Россия», которая будет работать в павильоне 75 до 14 апреля 2024 года.