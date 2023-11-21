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На выставке «Россия» рассказали об останках древнейшего человека, найденных в регионе

На выставке «Россия» рассказали об останках древнейшего человека, найденных в регионе

21 ноября 2023, 09:24
Фото: Правительство Омской области
На стенде Омской области представили слепок кости Усть-Ишимского человека, возраст которой составляет около 45 000 лет.

Эта находка свидетельствует о том, что Сибирь являлась одним из древнейших центров обитания человека. Об этом краевед и руководитель косторезной студии «Архаика» Николай Перистов рассказал гостям на научно-практической встрече «Древнейший человек Сибири, первопредок». Организовало мероприятие министерство культуры Омской области и Российское общество «Знание».

Николай Перистов собрал и выставил в своей мастерской большую коллекцию костей и зубов млекопитающих, живших в долине реки десятки тысяч лет назад. Такие находки представляют большой интерес для ученых Западно-Сибирского региона.

Одна из костей напоминала бедренную кость человека, она была найдена на берегу Иртыша в районе села Усть-Ишим. В этом районе ископаемая фауна встречается довольно часто, но останки человека были обнаружены практически впервые.

В 2010 году палеонтолог Алексей Бондарев (эксперт-криминалист и аспирант Омского государственного педагогического университета) изучал коллекции с берегов Иртыша, хранившиеся у Николая Перистова, вместе с ним работали его коллеги — антрополог Сергей Слепченко и геоархеолог Ярослав Кузьмин.

В ходе исследований археологам удалось установить, что кость длиной около 33 см действительно принадлежит человеку, и скорее всего — именно человеку современного типа. Впервые его останки были найдены в 1868 году в гроте Кро-Маньон во Франции. Слепок кости был представлен на стенде Омской области на Международной выставке-форуме «Россия», которая будет работать в павильоне 75 до 14 апреля 2024 года.

В Омске ее можно увидеть в зале археологии Омском государственном историко-краеведческом музее.

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#Омск#Омская область#Выставка#Новости#Человек#Раскопки#Кости#Анастасия Баянова#Вднх#Выставка Россия
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