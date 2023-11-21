На уровень выше: подробности о новом жилом комплексе в центре Омска

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Компания ведет строительство нескольких жилых комплексов в Тюмени, работает над проектом в Екатеринбурге и начинает строительство в центре Омска.
ЖК Пушкина 77 — это двухсекционный 15-этажный дом с подземным паркингом на 158 квартир. Инфраструктура дома, продуманные планировки, архитектурная концепция привнесут на рынок Омска новые стандарты недвижимости бизнес-класса. Проект реализован архитектурным бюро DNG ag из Москвы. Концепция жилого комплекса Пушкина 77 созвучна окружающей архитектуре, но освежает восприятие городского пространства. Одна из особенностей — каскадная структура фасадов — этот архитектурный элемент дарит воздушность общему облику здания и позволяет воплотить в жизнь современные решения по планировке квартир.
Все квартиры с огромными окнами, светлые и просторные. Есть эксклюзивные лоты с выходом на собственные террасы. На верхних этажах видовые квартиры с патио — дополнительными открытыми пространствами, где можно наслаждаться потрясающими видами на город и Иртыш. В доме нет привычных подъездов. Жителей встречает лобби площадью 140 м² с высокими потолками, а на крыше стилобата площадью более 300 м² разместится терраса для отдыха на открытом воздухе.
Месторасположение будущего ЖК — по сути, новый адрес в самом центре города. Здесь развита социальная инфраструктура и найдется место для пеших прогулок. Транспортная развязка на одной из важнейших городских магистралей позволяет быстро добраться до деловых кварталов города или выехать в спальные районы в течение 5 минут.
На первом этаже жилого комплекса будет расположен современный ритейл (салон красоты, кафе, ресторан, продуктовый магазин), объединенный общей идеей — сделать жизнь будущих резидентов и горожан удобной. Благоустройство и ландшафтный дизайн будут реализованы не только в приватном дворе Пушкина 77, но и на прилегающих участках улиц Масленникова и Жукова. Так, девелопер построит велодорожку, которая будет интегрирована в городскую транспортную сеть, сохранит крупномерные деревья и высадит новые.
Завершить этот масштабный проект планируют в 2026 году, а приобрести квартиру в доме с престижным адресом можно уже сегодня.
Выбрать квартиру можно на сайте newton.ru или узнать подробности в отделе продаж по телефону 8 800 770 00 00
Застройщик ООО «СЗ Пушкина 77». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф. 214-ФЗ (договор долевого участия). Не оферта. newton — ньютон. Финансирование строительства АО «Банк ДОМ.РФ»