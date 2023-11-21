На уровень выше: подробности о новом жилом комплексе в центре Омска

Все квартиры с огромными окнами, светлые и просторные. Есть эксклюзивные лоты с выходом на собственные террасы. На верхних этажах видовые квартиры с патио — дополнительными открытыми пространствами, где можно наслаждаться потрясающими видами на город и Иртыш. В доме нет привычных подъездов. Жителей встречает лобби площадью 140 м² с высокими потолками, а на крыше стилобата площадью более 300 м² разместится терраса для отдыха на открытом воздухе.