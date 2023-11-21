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Жилой комплекс Пушкина 77

На уровень выше: подробности о новом жилом комплексе в центре Омска

21 ноября 2023, 04:00
Жилой комплекс Пушкина 77
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Жилой комплекс в квартале улиц Пушкина — Масленникова — Жукова возводит ООО «Специализированный застройщик Пушкина 77», который входит в структуру регионального девелопера newton.

Компания ведет строительство нескольких жилых комплексов в Тюмени, работает над проектом в Екатеринбурге и начинает строительство в центре Омска.

ЖК Пушкина 77 — это двухсекционный 15-этажный дом с подземным паркингом на 158 квартир. Инфраструктура дома, продуманные планировки, архитектурная концепция привнесут на рынок Омска новые стандарты недвижимости бизнес-класса. Проект реализован архитектурным бюро DNG ag из Москвы. Концепция жилого комплекса Пушкина 77 созвучна окружающей архитектуре, но освежает восприятие городского пространства. Одна из особенностей — каскадная структура фасадов — этот архитектурный элемент дарит воздушность общему облику здания и позволяет воплотить в жизнь современные решения по планировке квартир.

Фасад ЖК Пушкина 77Фасад ЖК Пушкина 77
Фасад ЖК Пушкина 77Фасад ЖК Пушкина 77
Фасад ЖК Пушкина 77Фасад ЖК Пушкина 77
Фасад ЖК Пушкина 77

Все квартиры с огромными окнами, светлые и просторные. Есть эксклюзивные лоты с выходом на собственные террасы. На верхних этажах видовые квартиры с патио — дополнительными открытыми пространствами, где можно наслаждаться потрясающими видами на город и Иртыш. В доме нет привычных подъездов. Жителей встречает лобби площадью 140 м² с высокими потолками, а на крыше стилобата площадью более 300 м² разместится терраса для отдыха на открытом воздухе.

Дизайнерское лобби ЖК Пушкина 77 Дизайнерское лобби ЖК Пушкина 77
Дизайнерское лобби ЖК Пушкина 77

Месторасположение будущего ЖК — по сути, новый адрес в самом центре города. Здесь развита социальная инфраструктура и найдется место для пеших прогулок. Транспортная развязка на одной из важнейших городских магистралей позволяет быстро добраться до деловых кварталов города или выехать в спальные районы в течение 5 минут.

На первом этаже жилого комплекса будет расположен современный ритейл (салон красоты, кафе, ресторан, продуктовый магазин), объединенный общей идеей — сделать жизнь будущих резидентов и горожан удобной. Благоустройство и ландшафтный дизайн будут реализованы не только в приватном дворе Пушкина 77, но и на прилегающих участках улиц Масленникова и Жукова. Так, девелопер построит велодорожку, которая будет интегрирована в городскую транспортную сеть, сохранит крупномерные деревья и высадит новые.

Современный ритейл на первом этаже Современный ритейл на первом этаже
Современный ритейл на первом этаже

Завершить этот масштабный проект планируют в 2026 году, а приобрести квартиру в доме с престижным адресом можно уже сегодня.

Выбрать квартиру можно на сайте newton.ru или узнать подробности в отделе продаж по телефону 8 800 770 00 00

Застройщик ООО «СЗ Пушкина 77». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф. 214-ФЗ (договор долевого участия). Не оферта. newton — ньютон. Финансирование строительства АО «Банк ДОМ.РФ»

#Общество#Город#Омск#Омская область#Строительство
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