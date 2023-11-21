Мерзли не долго. Совсем скоро в Омске снова кардинально изменится погода

Так, завтра, 22 ноября, станет значительно теплее. Температура воздуха днем повысится до 0…-5 градусов, а ночью составит от -5 до -10 градусов, при прояснении ожидается от -13 до -18. В некоторых районах области возможны незначительные осадки, а также гололед.