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Published Сегодня, 08:45

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Updated Сегодня, 08:50

Омичам рассказали об очередном изменении погоды

Мерзли не долго. Совсем скоро в Омске снова кардинально изменится погода

21 ноября 2023, 08:45
Фото: 1MI

Омичам рассказали об очередном изменении погоды

Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха в ближайшие дни поднимется до +2 градусов.

Так, завтра, 22 ноября, станет значительно теплее. Температура воздуха днем повысится до 0…-5 градусов, а ночью составит от -5 до -10 градусов, при прояснении ожидается от -13 до -18. В некоторых районах области возможны незначительные осадки, а также гололед.

На следующий день, 23 ноября, воздух прогреется еще сильнее — до -3…+2, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, ожидается сильный ветер, порывы будут доходить до 15-18 м/с. Ночью температура опуститься до -1…-6 градусов.

24 ноября также возможны осадки и местами гололед. Ветер станет слабее, его порывы не превысят 8-13 м/с. Температура днем станет чуть ниже — -4…+1 градус, а ночью не претерпит ощутимых изменений — -1…-6 градусов и до -11 при прояснении.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
Омск залило дождем и засыпало снегом
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#Погода#Снег#Снегопад#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Уборка снега#Новости#Изменение погоды#Обь-Иртышское УГМС#Мокрый снег#Последствия снегопада#Анастасия Баянова
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