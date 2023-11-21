Мерзли не долго. Совсем скоро в Омске снова кардинально изменится погода

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:50
Так, завтра, 22 ноября, станет значительно теплее. Температура воздуха днем повысится до 0…-5 градусов, а ночью составит от -5 до -10 градусов, при прояснении ожидается от -13 до -18. В некоторых районах области возможны незначительные осадки, а также гололед.
На следующий день, 23 ноября, воздух прогреется еще сильнее — до -3…+2, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Кроме того, ожидается сильный ветер, порывы будут доходить до 15-18 м/с. Ночью температура опуститься до -1…-6 градусов.
24 ноября также возможны осадки и местами гололед. Ветер станет слабее, его порывы не превысят 8-13 м/с. Температура днем станет чуть ниже — -4…+1 градус, а ночью не претерпит ощутимых изменений — -1…-6 градусов и до -11 при прояснении.