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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

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Карьера и деньги. Большинство омичей ждут от нового года повышения зарплаты

21 ноября 2023, 13:20
Фото: Midjourney
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Стало известно, что большинство омичей ждут повышения зарплаты в новом году

Многие жители города также хотели бы стабильности на работе и взаимопонимания с руководством.

Опрос среди работающих омичей провели аналитики сервиса по поиску работы SuperJob. Так, большая часть опрошенных (57%) ожидает повышения зарплаты с наступлением нового года. Еще 39% — стабильной работы компании. 25% респондентов в будущем году хотели бы продвинуться по карьерной лестнице, на 1% меньше людей надеются на взаимопонимание с руководством.

20% омичей были бы рады улучшению условий труда, а 18% ждут пересмотра системы мотивации в 2024 году. Еще 11% желают признания своих заслуг, 9% — снижения нагрузки. 5% мечтают об улучшении взаимоотношений в коллективе. Интересно, что 8% опрошенных признались, что в будущем году ничего не ждут от работы.

Во время проведения опроса аналитики заметили, что на выбор респондентов влияет возраст: чем старше человек, тем больше запросов на снижение нагрузки и стабильную занятость, чем моложе — тем больше надежд на рост заработка и повышение по службе.

Кроме того, стало ясно, что омичи с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц чаще мечтают о стабильности, адекватном руководстве и отзывчивых коллегах. С ростом уровня доходов же увеличивается число запросов на повышение зарплаты и улучшение условий труда.

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