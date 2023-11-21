Карьера и деньги. Большинство омичей ждут от нового года повышения зарплаты

20% омичей были бы рады улучшению условий труда, а 18% ждут пересмотра системы мотивации в 2024 году. Еще 11% желают признания своих заслуг, 9% — снижения нагрузки. 5% мечтают об улучшении взаимоотношений в коллективе. Интересно, что 8% опрошенных признались, что в будущем году ничего не ждут от работы.