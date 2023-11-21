Как выбрать одежду и аксессуары ко встрече Нового 2024 года

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Избегайте белого цвета, так как он считается траурным на родине Дракона. Дракон не любит синий цвет, но если это ваш любимый цвет, то можно выбрать сапфировый или бирюзовый оттенок. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Для яркого новогоднего образа желательно избегать темных и пастельных тонов. Астрологи советуют представителям огненных знаков (Овнам, Львам, Стрельцам) выбирать одежду цвета красного золота. Представителям земных знаков (Козерогам, Девам, Тельцам) подойдут желто-золотые оттенки и коричневые тона с металлическим отливом. Водным знакам (Рыбы, Раки, Скорпионы) можно выбрать серебряные или белые золотые наряды. Представителям воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолеи) рекомендуется сверкающие цвета, такие как аквамарин, сапфировый или бирюзовый. Если ни один из перечисленных оттенков не нравится, то зеленый цвет будет отличным выбором.
Аксессуары в новогоднем образе должны быть яркими и блестящими. Приоритетом являются крупные камни, массивные украшения, блестящие запонки, подвески, броши, серьги и заколки. Необходимо выбирать дорогие и эффектные ткани, такие как бархат, шелк, парча, атлас. Пайетки, блестки и стразы также приветствуются.
Избегайте темно-коричневого и темно-желтого цветов, так как они не особенно любимы Драконом. Белый цвет символизирует смерть, что не соответствует жизнелюбию Дракона.
Для мужчин оптимальным вариантом будет классический костюм в бежевом, темно-синем или сером цвете. Яркие аксессуары, такие как алый носовой платок, галстук, носки красного или зеленого цвета, помогут оживить образ. Если вы редко носите костюмы, можно выбрать шелковую рубашку и тонкий вязанный джемпер с светлыми брюками.