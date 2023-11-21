Как выбрать одежду и аксессуары ко встрече Нового 2024 года

Для яркого новогоднего образа желательно избегать темных и пастельных тонов. Астрологи советуют представителям огненных знаков (Овнам, Львам, Стрельцам) выбирать одежду цвета красного золота. Представителям земных знаков (Козерогам, Девам, Тельцам) подойдут желто-золотые оттенки и коричневые тона с металлическим отливом. Водным знакам (Рыбы, Раки, Скорпионы) можно выбрать серебряные или белые золотые наряды. Представителям воздушной стихии (Близнецы, Весы, Водолеи) рекомендуется сверкающие цвета, такие как аквамарин, сапфировый или бирюзовый. Если ни один из перечисленных оттенков не нравится, то зеленый цвет будет отличным выбором.