История и традиции Всемирного дня телевидения — 21 ноября

Posted Сегодня, 21:30
Published Сегодня, 21:30
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Updated Сегодня, 21:34
Телевидение играет важную роль в формировании общественного мнения и влияет на принятие решений в политической, экономической и социальной сферах. Его история начинается в начале 20 века, когда благодаря усилиям множества ученых и инженеров, таких как Борис Розинг, Семен Катаев, Александр Константинов, Петр Тимофеев, Павел Шмаков, Владимир Зворыкин, Фил Фарнсуорт и Алан Кэмпбелл-Суинтон, телевидение стало доступным для широкой аудитории. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Вначале телевидение было черно-белым, но к концу 1950-х годов появились системы цветного изображения. В 1967 году в СССР запустили цветное вещание и была построена Останкинская башня — главный телецентр страны. Вплоть до середины 1980-х годов телевидение передавалось с помощью радиоволн, но затем кабельное телевидение стало популярным. В конце 2018 года в России завершилось строительство цифрового телевещания, что позволило получить доступ к 20 эфирным каналам.
С развитием спутникового телевидения возникла возможность принимать телевизионные программы практически в любой точке планеты. Телевидение самой ООН предоставляет репортажи о гуманитарных кризисах, документальные фильмы о современных проблемах и осуществляет прямые трансляции с заседаний Генассамблеи и Совета Безопасности.
В Международный день телевидения отмечаются не только его зрители, но и все профессионалы, связанные с этой отраслью: операторы, ведущие, режиссеры, директоры, редакторы, а также студенты и преподаватели профильных учебных заведений. В этот день проводятся различные мероприятия, на которых опытные телевизионщики делятся своими знаниями с молодыми специалистами, обсуждаются планы на будущее. Также вручаются награды и премии сотрудникам и ветеранам телевидения за их выдающиеся достижения.