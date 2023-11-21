История и традиции Всемирного дня телевидения — 21 ноября

В Международный день телевидения отмечаются не только его зрители, но и все профессионалы, связанные с этой отраслью: операторы, ведущие, режиссеры, директоры, редакторы, а также студенты и преподаватели профильных учебных заведений. В этот день проводятся различные мероприятия, на которых опытные телевизионщики делятся своими знаниями с молодыми специалистами, обсуждаются планы на будущее. Также вручаются награды и премии сотрудникам и ветеранам телевидения за их выдающиеся достижения.