Хотела заработать на бирже. Омичка в течение месяца перевела аферистам 450 тысяч

Женщина увидела в интернете объявление о легком заработке на бирже. Требовалось лишь покупать дешевые акции на фондовом рынке и продавать их подороже. Потерпевшая перешла по ссылке и заполнила анкету. Ей позвонили мошенники и рассказали, что специальными знаниями в финансовой области обладать не нужно, так как торги на бирже будут курировать сотрудники.