Хотела заработать на бирже. Омичка в течение месяца перевела аферистам 450 тысяч

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
В Большереченском районе 37-летняя местная жительница попалась на уловки мошенников и лишилась 450 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе омской полиции.
Женщина увидела в интернете объявление о легком заработке на бирже. Требовалось лишь покупать дешевые акции на фондовом рынке и продавать их подороже. Потерпевшая перешла по ссылке и заполнила анкету. Ей позвонили мошенники и рассказали, что специальными знаниями в финансовой области обладать не нужно, так как торги на бирже будут курировать сотрудники.
По указаниям мошенников омичка перевела на счет 12 тысяч рублей, а спустя некоторое время увидела заработок в 2 тысячи. За месяц общения с «кураторами» потерпевшая перевела и заемные средства. Всего около 450 тысяч рублей.
Когда потерпевшая увидела, что сумма на балансе перевалила за 1 млн, она решила снять деньги. Для этого требовалось внести 4 тысячи долларов. Но аферисты перестали общаться с женщиной. Омичка поняла, что ее обманули, и отправилась в полицию.