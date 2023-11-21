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Хотела заработать на бирже. Омичка в течение месяца перевела аферистам 450 тысяч

21 ноября 2023, 03:49
Фото: 1MI
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Омичка планировала заработать на бирже, но лишились 450 тысяч рублей

Потерпевшая отправила мошенникам как свои деньги, так и заемные.

В Большереченском районе 37-летняя местная жительница попалась на уловки мошенников и лишилась 450 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе омской полиции.

Женщина увидела в интернете объявление о легком заработке на бирже. Требовалось лишь покупать дешевые акции на фондовом рынке и продавать их подороже. Потерпевшая перешла по ссылке и заполнила анкету. Ей позвонили мошенники и рассказали, что специальными знаниями в финансовой области обладать не нужно, так как торги на бирже будут курировать сотрудники.

По указаниям мошенников омичка перевела на счет 12 тысяч рублей, а спустя некоторое время увидела заработок в 2 тысячи. За месяц общения с «кураторами» потерпевшая перевела и заемные средства. Всего около 450 тысяч рублей.

Когда потерпевшая увидела, что сумма на балансе перевалила за 1 млн, она решила снять деньги. Для этого требовалось внести 4 тысячи долларов. Но аферисты перестали общаться с женщиной. Омичка поняла, что ее обманули, и отправилась в полицию.

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#Происшествия#Интернет#Полиция#Розыск#Уголовное дело#Биржа#Мошенники#Большереченский район#Заработок#Евгений Игишев
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