Группа ученых при помощи спутников обнаружила следы древней цивилизации в Сербии

Более 100 таких структур были обнаружены в Южно-Карпатском бассейне, особенно в районах реки Тиса. Эти объекты были описаны в исследовательской статье под названием «Группа участков Тисы» (TSG). Большинство объектов из сети TSG находятся в пределах пяти километров друг от друга, что указывает на возможное существование в древности «кооперативного сообщества».