Группа ученых при помощи спутников обнаружила следы древней цивилизации в Сербии

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
В результате исследования было обнаружено более 100 ранее неизвестных археологических объектов, возведенных около 3500 лет назад.
Согласно информации портала Heritage Daily, большинство найденных артефактов находятся на территории Сербии и не видны обычным глазом с земли.
Некоторые из крупных открытий уже были известны научному сообществу, но новое исследование неожиданно показало, что эти древние города-крепости были построены не случайным образом. Они образуют сеть взаимосвязанных и зависимых сообществ, где численность жителей, вероятно, достигала десятков тысяч человек.
Более 100 таких структур были обнаружены в Южно-Карпатском бассейне, особенно в районах реки Тиса. Эти объекты были описаны в исследовательской статье под названием «Группа участков Тисы» (TSG). Большинство объектов из сети TSG находятся в пределах пяти километров друг от друга, что указывает на возможное существование в древности «кооперативного сообщества».
Спутниковые снимки, подтвержденные археологическими раскопками, показали, что эти поселения имели правильную круглую форму и были окружены мощными защитными сооружениями, сообщает «Российская газета».
Ученые также отмечают, что сеть TSG, вероятно, играла важную роль как центр инноваций в доисторической Европе. Эти открытия свидетельствуют о сложном обществе, а строения датируются периодом расцвета микенцев, хеттов и Нового царства Древнего Египта, который пришелся на 1500-1200 годы до нашей эры.