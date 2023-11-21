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Группа ученых при помощи спутников обнаружила следы древней цивилизации в Сербии

21 ноября 2023, 07:23
Команда ученых из Университетского колледжа Дублина, совместно с исследователями из Сербии и Словении, проанализировала спутниковые снимки Южно-Карпатского бассейна в Центральной Европе, пишет Pravda.Ru.

В результате исследования было обнаружено более 100 ранее неизвестных археологических объектов, возведенных около 3500 лет назад.

Согласно информации портала Heritage Daily, большинство найденных артефактов находятся на территории Сербии и не видны обычным глазом с земли.

Некоторые из крупных открытий уже были известны научному сообществу, но новое исследование неожиданно показало, что эти древние города-крепости были построены не случайным образом. Они образуют сеть взаимосвязанных и зависимых сообществ, где численность жителей, вероятно, достигала десятков тысяч человек.

Более 100 таких структур были обнаружены в Южно-Карпатском бассейне, особенно в районах реки Тиса. Эти объекты были описаны в исследовательской статье под названием «Группа участков Тисы» (TSG). Большинство объектов из сети TSG находятся в пределах пяти километров друг от друга, что указывает на возможное существование в древности «кооперативного сообщества».

Спутниковые снимки, подтвержденные археологическими раскопками, показали, что эти поселения имели правильную круглую форму и были окружены мощными защитными сооружениями, сообщает «Российская газета».

Ученые также отмечают, что сеть TSG, вероятно, играла важную роль как центр инноваций в доисторической Европе. Эти открытия свидетельствуют о сложном обществе, а строения датируются периодом расцвета микенцев, хеттов и Нового царства Древнего Египта, который пришелся на 1500-1200 годы до нашей эры.

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