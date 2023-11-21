Гости международной выставки «Россия» на ВДНХ познакомились с омским фольклором

Он работал в районах Омского Прииртышья, благодаря ему и творческому коллективу участники и гости международной выставки-форума «Россия» смогли услышать особенную стилевую палитру песенного творчества Омской области. В издании звучат голоса народных исполнителей, от которых получаешь не только эстетическое удовольствие, но и задумываешься о сохранении традиций, об старых укладах и ценностях.