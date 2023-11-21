Гости международной выставки «Россия» на ВДНХ познакомились с омским фольклором

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
В пресс-службе правительства Омской области рассказали о презентации звуковой антологии омского фольклора «Ушедшее. Живое. Вечное». Ее продемонстрировали на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Собравшиеся в павильоне Музея кино гости выставки услышали красочное представление народного фольклорного ансамбля «Звонница». Эта антология проиллюстрировала не только профессионализм артистов, но и мастерство изыскательской деятельности автора проекта. На протяжении многих лет над ним трудился заслуженный работник культуры России, лауреат премии Правительства РФ «Душа России», профессор Ефим Яковлевич Аркин.
Он работал в районах Омского Прииртышья, благодаря ему и творческому коллективу участники и гости международной выставки-форума «Россия» смогли услышать особенную стилевую палитру песенного творчества Омской области. В издании звучат голоса народных исполнителей, от которых получаешь не только эстетическое удовольствие, но и задумываешься о сохранении традиций, об старых укладах и ценностях.
«Здесь представлено более 600 звуковых образцов фольклора с аннотациями, песенными текстами, примечаниями, описаниями встреч с народными исполнителями, фотографиями. Мне как составителю антологии, посчастливилось зафиксировать песенную традицию сибиряков, „ухватить“ гребень уходящей навсегда волны. В повседневный народный быт это уже не вернется никогда, но есть возможность услышать и при желании освоить эту самобытную традицию всем заинтересованным в изучении национального певческого искусства», — рассказал автор Ефим Аркин.
Зрители отметили, что антология «Ушедшее. Живое. Вечное» по-настоящему уникальный проект, содержание и концептуальное оформление которого не повторяются нигде. При покупке подарочного издания оказываются доступны две книги, которые вложены в корпус в виде гармони. Внутри размещены 14 компакт-диска с голосами народных исполнителей «Звонницы».
Кстати, народный фольклорный ансамбль занимается на базе государственного центра народного творчества Омской области, расположенного на территории Советского административного округа. Собственного, узнать подробнее о подарочном издании фле0карте с содержанием антологии можно на сайте ГЦНТ имени А. М. Малунцева.