Глобальный катаклизм: ледники Антарктиды превращаются в воду

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Этот глобальный кризис уже неизбежен и не зависит от того, сможем ли мы сократить выбросы парниковых газов и остановить глобальное потепление до уровня, установленного Парижским соглашением — не более 1,5 градусов по сравнению с доиндустриальным периодом. Об этом сообщает «Российская газета».
Ученые считают, что уже несколько десятилетий назад нужно было начать борьбу с изменением климата, чтобы сохранить ледяную шапку Антарктиды. Однако на данный момент контроль над процессом уже потерян.
Такие выводы сделали британские исследователи, которые разрабатывают различные климатические сценарии. Этот прогноз вызывает серьезную тревогу, хотя, безусловно, есть и противники, которые высказывают свои аргументы. Но почти все согласны в том, что глобальное потепление происходит намного быстрее, чем предсказывали ученые недавно. Сейчас необходимо срочно готовиться к этому и корректировать планы адаптации.
По мнению многих климатологов, если ледники полностью растают, уровень Мирового океана поднимется на 7 метров, что больше, чем при таянии ледников Антарктиды. Это может привести к самым страшным сценариям, о которых сегодня активно обсуждаются в социальных сетях.