Глобальный катаклизм: ледники Антарктиды превращаются в воду

Такие выводы сделали британские исследователи, которые разрабатывают различные климатические сценарии. Этот прогноз вызывает серьезную тревогу, хотя, безусловно, есть и противники, которые высказывают свои аргументы. Но почти все согласны в том, что глобальное потепление происходит намного быстрее, чем предсказывали ученые недавно. Сейчас необходимо срочно готовиться к этому и корректировать планы адаптации.