Эвакуировались 814 человек. В одной из омских школ произошло короткое замыкание

Напомним, что недавно в школе №124, которая находится в микрорайоне Крутая горка, обнаружили грубые санитарно-эпидемиологические нарушения. Оказалось, что при хранении овощей и консервов работники столовой не соблюдали температурный режим, дети ели из посуды со сколами и поврежденной эмалью, а по пищеблоку ползали тараканы.