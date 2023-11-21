Эвакуировались 814 человек. В одной из омских школ произошло короткое замыкание

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Сообщение поступило в МЧС в 16:04. Предварительно установлено, что в здании произошло короткое замыкание без горения.
В пресс-службе министерства Городу55 рассказали, что 768 учеников и 46 педагогов эвакуировались из школы самостоятельно еще до приезда пожарных, никто из них не пострадал.
«На месте работали 10 человек личного состава МЧС и 2 единицы спецтехники», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что недавно в школе №124, которая находится в микрорайоне Крутая горка, обнаружили грубые санитарно-эпидемиологические нарушения. Оказалось, что при хранении овощей и консервов работники столовой не соблюдали температурный режим, дети ели из посуды со сколами и поврежденной эмалью, а по пищеблоку ползали тараканы.