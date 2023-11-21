Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Иллюстрация

Эвакуировались 814 человек. В одной из омских школ произошло короткое замыкание

21 ноября 2023, 11:23
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В омской школе из-за короткого замыкания прошла эвакуация

Происшествие случилось в школе №55 по адресу улица Мельничная, 4.

Сообщение поступило в МЧС в 16:04. Предварительно установлено, что в здании произошло короткое замыкание без горения.

В пресс-службе министерства Городу55 рассказали, что 768 учеников и 46 педагогов эвакуировались из школы самостоятельно еще до приезда пожарных, никто из них не пострадал.

«На месте работали 10 человек личного состава МЧС и 2 единицы спецтехники», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что недавно в школе №124, которая находится в микрорайоне Крутая горка, обнаружили грубые санитарно-эпидемиологические нарушения. Оказалось, что при хранении овощей и консервов работники столовой не соблюдали температурный режим, дети ели из посуды со сколами и поврежденной эмалью, а по пищеблоку ползали тараканы.

Кормили просрочкой и из грязной посуды. В омской школе нашли многочисленные нарушения
Узнать подробнее
#Омск#Школа#Пожары#Школьники#Пожарные машины#Школьник#Пожарная безопасность#Пожарные#Новости#Омская школа#Пожароопасность#Школы#Школьница#Пожарная опасность#Анастасия Баянова#Пожарная машина
Подпишитесь
Виталий Хоценко обнародовал новый состав областного правительства
Вчера, 11:31
Осторожно. Скачок заболеваемости. В Омской области обнаружили вирусы гонконгского гриппа
Сегодня, 10:46
Производителя беспилотников обязали заплатить фирме Олега Шишова 716 млн рублей
Сегодня, 06:59
Заместителю мэра Омска Юрию Казакову расширили полномочия
Сегодня, 09:38
Дворники, врачи, повара. Каких специалистов не хватает в Омской области
Сегодня, 03:08
Мерзли не долго. Совсем скоро в Омске снова кардинально изменится погода
Сегодня, 08:45