Эксперт назвал список напитков, укрепляющих иммунитет

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Один из самых полезных напитков, по мнению диетологов, это вода. Важно пить не менее 1,5 литра в день, чтобы избежать обезвоживания организма, сообщает Involta Technologies.
Зеленый чай, который содержит флавоноиды, помогает предотвратить воспаление и снизить риск сердечных заболеваний.
Кефир, который содержит пробиотики, помогает добавить полезные бактерии в кишечник и поддерживает баланс микробиоты ЖКТ.
Лимонно-имбирный чай, который богат витамином C, помогает защитить организм от окислительного стресса.
Натуральные соки из грейпфрута и апельсина, которые богаты витамином C и фолиевой кислотой, помогают защитить иммунные клетки от повреждений.
Томатный сок с ликопином помогает снизить воспаление в организме.
Важно отметить, что эти напитки являются профилактическими средствами. В случае заболевания следует обратиться к врачу без промедления.