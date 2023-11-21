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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Эксперт назвал список напитков, укрепляющих иммунитет

21 ноября 2023, 07:18
Во время осени и зимы нужно особенно следить за своим питанием, чтобы уменьшить риск заражения вирусами. Согласно журналу Eat This, Not That, есть шесть напитков, которые помогут укрепить иммунитет, пишет Pravda.Ru.

Один из самых полезных напитков, по мнению диетологов, это вода. Важно пить не менее 1,5 литра в день, чтобы избежать обезвоживания организма, сообщает Involta Technologies.

Зеленый чай, который содержит флавоноиды, помогает предотвратить воспаление и снизить риск сердечных заболеваний.

Кефир, который содержит пробиотики, помогает добавить полезные бактерии в кишечник и поддерживает баланс микробиоты ЖКТ.

Лимонно-имбирный чай, который богат витамином C, помогает защитить организм от окислительного стресса.

Натуральные соки из грейпфрута и апельсина, которые богаты витамином C и фолиевой кислотой, помогают защитить иммунные клетки от повреждений.

Томатный сок с ликопином помогает снизить воспаление в организме.

Важно отметить, что эти напитки являются профилактическими средствами. В случае заболевания следует обратиться к врачу без промедления.

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