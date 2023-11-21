Дзагоев объявил о завершении карьеры

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Дзагоев провел впечатляющую карьеру, забив 77 голов и сделав 93 результативных передачи за ЦСКА в период с 2008 по 2022 годы. Он трижды становился чемпионом России в составе этой команды, пишет RT.
В текущем сезоне 2022/2023 Дзагоев выступал за клуб «Рубин», где сыграл 20 матчей в различных турнирах и забил три гола.
28 сентября «Ламия» объявила о подписании контракта с Дзагоевым, однако футболист провел всего два матча в этом сезоне и не смог отличиться забитыми голами или результативными действиями.