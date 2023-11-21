Дворники, врачи, повара. Каких специалистов не хватает в Омской области

Сервис по поиску вакансий HeadHunter 21 ноября опубликовал актуальные данные о дефиците кадров в Омской области. В регионе наблюдается острая нехватка дворников, врачей и поваров. Количество активных вакансий для этих специалистов сегодня превышает количество резюме.