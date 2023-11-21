Дворники, врачи, повара. Каких специалистов не хватает в Омской области

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Сервис по поиску вакансий HeadHunter 21 ноября опубликовал актуальные данные о дефиците кадров в Омской области. В регионе наблюдается острая нехватка дворников, врачей и поваров. Количество активных вакансий для этих специалистов сегодня превышает количество резюме.
Также в начале месяца был дефицит токарей, швей, автослесарей, агентов по недвижимости, уборщиков, геологов и разнорабочих.
Ранее Город55 сообщал, что в минфине Омской области ищут консультантов и экспертов на зарплату до 52 тысяч. В ведомстве формируют кадровый резерв. Резюме принимают в течение трех недель.