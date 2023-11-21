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Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

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Дворники, врачи, повара. Каких специалистов не хватает в Омской области

21 ноября 2023, 03:08
Фото: Midjourney
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Стало известно, каких работников остро не хватает в Омской области

По некоторым специальностям количество активных вакансий превышает количество резюме.

Сервис по поиску вакансий HeadHunter 21 ноября опубликовал актуальные данные о дефиците кадров в Омской области. В регионе наблюдается острая нехватка дворников, врачей и поваров. Количество активных вакансий для этих специалистов сегодня превышает количество резюме.

Также в начале месяца был дефицит токарей, швей, автослесарей, агентов по недвижимости, уборщиков, геологов и разнорабочих.

Ранее Город55 сообщал, что в минфине Омской области ищут консультантов и экспертов на зарплату до 52 тысяч. В ведомстве формируют кадровый резерв. Резюме принимают в течение трех недель.

Зарплата до 52 тысяч. В омском минфине требуются консультанты и эксперты
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#Работа#Омск#Омская область#Врачи#Вакансии#Евгений Игишев#Дворники#Повары#Автослесари
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