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Доктор Мясников: проблемы с печенью могут спровоцировать опасные последствия

21 ноября 2023, 13:49
Врач Александр Мясников выразил мнение о серьезности проблем, связанных с печенью. Он отметил, что недостаток функции печени может вызвать проблемы с работой мозга.

Специалист объяснил, что в тяжелых случаях печеночной недостаточности неправильно обработанные азотистые продукты могут оказывать негативное воздействие на головной мозг. Это состояние называется печеночная энцефалопатия и проявляется у пациентов в плохом когнитивном функционировании, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на канал «Россия 1».

Мясников отметил, что есть ранние признаки печеночной энцефалопатии, которые не всегда очевидны. Среди них можно выделить изменения в поведении человека, такие как грубость и раздражительность в общении, а также склонность к рискованному вождению.

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