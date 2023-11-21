Доктор Мясников: проблемы с печенью могут спровоцировать опасные последствия

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Специалист объяснил, что в тяжелых случаях печеночной недостаточности неправильно обработанные азотистые продукты могут оказывать негативное воздействие на головной мозг. Это состояние называется печеночная энцефалопатия и проявляется у пациентов в плохом когнитивном функционировании, пишет Общественная служба новостей со ссылкой на канал «Россия 1».
Мясников отметил, что есть ранние признаки печеночной энцефалопатии, которые не всегда очевидны. Среди них можно выделить изменения в поведении человека, такие как грубость и раздражительность в общении, а также склонность к рискованному вождению.