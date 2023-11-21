Чем отличаются черный и зеленый чай

Оба вида чая могут быть вредными для организма. Черный чай не рекомендуется употреблять людям с гипертонией и аритмией, а также при глаукоме. Зеленый чай может быть вредным для пациентов с заболеваниями печени и может вызывать головную боль, трепет конечностей и бессонницу, если его употреблять в больших количествах.