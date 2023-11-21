Чем отличаются черный и зеленый чай

Posted Сегодня, 21:43
Published Сегодня, 21:43
Modified Сегодня, 21:47
Updated Сегодня, 21:47
Одно из главных различий — это технология производства, пишет Общественная служба новостей. Черный чай полностью ферментирован, изготавливается из почек и листьев чайного дерева. Зеленый чай проходит слабую ферментацию и обрабатывается паром или обжаривается в котле.
У зеленого чая светлые листья, их цвет может быть зеленым или оливковым, а аромат напитка содержит нотки цветов и зелени. У черного чая листья оранжево-янтарные или темные, а его аромат может включать древесные, ягодные, цветочные или медовые нотки.
Оба чая содержат кофеин, но больше всего его содержится в зеленом чае. Поэтому людям с проблемами с давлением и сосудами не рекомендуется употреблять зеленый чай. Однако количество кофеина зависит не только от вида чая, но также от его сорта, крепости, места сбора листьев, способа заваривания и настаивания.
Зеленый чай лучше употреблять в течение года, чтобы сохранить его свежесть. Хранение при температуре не выше +4 градусов помогает сохранить вкус. Черный чай менее требователен к условиям хранения, но стоит избегать попадания солнечных лучей, повышенной влажности и соседства с продуктами со специями.
Черный чай обычно заваривают горячей водой, так как он не содержит большого количества горечи. Зеленый чай заваривают водой температурой до +70…+80 градусов, а для японских сортов — до +60…+70 градусов. Важно выбрать правильное время настаивания, чтобы напиток не стал горьким.
В Китае зеленый чай пьют летом или весной, чтобы ощутить его успокаивающий и освежающий эффект. Черный чай чаще пьют осенью или зимой, чтобы зарядиться энергией и согреться. Однако нет строгого правила о времени года для употребления разных видов чая, их можно пить в любое время.
Черный и зеленый чай имеют разный состав из-за различий в технологии производства. Черный чай теряет большую часть полифенолов, но получает новые элементы — теафлавины и теарубигины. Зеленый чай сохраняет почти все полифенолы, а также катехины, хлорофилл, аминокислоты и витамины. Нельзя сказать, что один из видов чая полезнее другого, каждый из них подходит для разных случаев.
Оба вида чая могут быть вредными для организма. Черный чай не рекомендуется употреблять людям с гипертонией и аритмией, а также при глаукоме. Зеленый чай может быть вредным для пациентов с заболеваниями печени и может вызывать головную боль, трепет конечностей и бессонницу, если его употреблять в больших количествах.
Суточная норма для обоих видов чая одинаковая — до 3-5 кружек (200 мл) в день.