30 преступлений: подробности дела экс-следователя Алексея Торопа

Интересно, что именно Торопу было поручено расследовать это убийство. Прошло несколько лет, прежде чем секретный свидетель, ставший позднее ключевым свидетелем, представил свои показания, свидетельствующие о том, что он видел, как девочка садилась в машину с этими следователями.