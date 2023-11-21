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30 преступлений: подробности дела экс-следователя Алексея Торопа

21 ноября 2023, 07:15
В Иркутской области бывшего сотрудника правоохранительных органов осудили на 22 года тюремного заключения по делу о насильственном изнасиловании и убийстве подростка-девочки, пишет Pravda.Ru.

В соответствии с информацией из издания «Сибирский Экспресс», Алексей Тороп, который ранее работал следователем, вместе с сообщником в 2007 году совершил преступление в отношении 15-летней девочки, которая была подругой его собственной дочери.

Интересно, что именно Торопу было поручено расследовать это убийство. Прошло несколько лет, прежде чем секретный свидетель, ставший позднее ключевым свидетелем, представил свои показания, свидетельствующие о том, что он видел, как девочка садилась в машину с этими следователями.

Затем в ходе расследования было выявлено, что бывший сотрудник МВД совершил еще 30 преступлений, связанных с сексуальным насилием.

Сообщнику Торопа был назначен приговор в виде 10 лет лишения свободы.

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